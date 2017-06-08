تواصلت منافسات دورة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى بمواجهتين اتسمتا بالقوة والندية ما بين الفرق المتنافسة على الصعود إلى الدور ربع النهائي والتي بدأت تتضح معالمها بصعود الفرق القادرة على الاستمرار في مشوارها نحو الأدوار المتبقية من البطولة.

وأقيمت مساء أمس مباراتان على ملعب منطقة سلوى قطعة 4 ما بين فريق ديوانية مشاري العازمي ومنافسه فريق ديوانية الشريعان والتي تمكن خلالها فريق ديوانية العازمي من الفوز بخمسة أهداف دون رد.

وفي اللقاء الثاني، تمكن فريق ديوانية الشحومي من إقصاء فريق توتنهام بهدفين نظيفين دون رد.

وتابع المباراتين المحامي أحمد خليفة الشحومي الذي تواجد في الملعب لمتابعة أحداث البطولة والتي حظيت بحضور جماهيري رائع زاد عن 300 شخص من مختلف الأعمار، حيث يتوافدون بصورة يومية لمتابعة المباريات وتشجيع الفرق المنافسة، كما قام بالمشاركة في توزيع جوائز السحوبات الخاصة بالجماهير والتي تقام بصورة يومية والتي تم توزيعها على 15 شخصا من الجماهير فازوا بالسحب.

من جهته أثنى المحامي أحمد الشحومي على الفرق المشاركة في البطولة والذين أثبتوا وجودهم وتمكنوا من مواصلة مشوارهم بثبات واتزان رغم المنافسة الشديدة التي شهدتها البطولة في الأدوار الماضية، حيث شهدت الدورة مشاركة فرق مميزة بلاعبين ذوي خبرات وإمكانيات عالية استحقوا أن يستمروا في المنافسة.

وأشاد الشحومي بالحضور الجماهيري الرائع الذي يتواجد بصورة يومية في المباريات لمتابعتها وتشجيع الفرق المشاركة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تعمل حاليا على إعداد برنامج متكامل لنهائي الدورة والتي ستشهد العديد من المفاجآت.

وختم الشحومي حديثه مشيدا بدور اللجنة المنظمة التي عملت على إنجاح البطولة من خلال العمل على الترويج لها إعلاميا واستقطاب الجماهير لحضور أحداثها، إضافة إلى دورهم الواضح في التنظيم وإخراج البطولة في أفضل صورة.