يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لدورة شهداء الجابرية الحادية والعشرين التي تنظمها جمعية الجابرية التعاونية تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة حسين محمود دشتي على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم.

وحول مباريات اليوم السادس للدورة، فقد تأهل فريق الشهيد احمد قمبر بعد تغلبه على فريق الشهيد محمد صفر بهدف نظيف في مباراة قوية من الفريقين تميزت بالندية والإثارة، حيث حفلت المباراة بفاصل رائع قدمه اللاعبون حاز إعجاب الجماهير الحاضرة للقاء.

وفي اللقاء الثاني، تغلب فريق الشهيد سناء الفودري على فريق الشهيد يوسف مال الله بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي اللقاء الثالث، فاز فريق الشهيد محمد إبراهيم على فريق الشهيد إبراهيم صفر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي اللقاء الرابع، تأهل فريق الشهيد إبراهيم المنصور بعد انسحاب فريق الشهيد فؤاد دشتي واعتمدت النتيجة بفوزه بثلاثة أهداف نظيفة. وبهذه النتائج يلعب فريق الشهيد أحمد قمبر مع فريق الشهيد سناء الفودري، ويلتقي فريق الشهيد محمد ابراهيم مع فريق الشهيد ابراهيم المنصور في دور الثمانية للدورة. بدوره، أشاد صادق صفر رئيس اللجنة المنظمة العليا بمستوى اللاعبين حيث قدموا مستوى رائعا ونالوا إعجاب الحضور، وأضاف أن مستوى المباريات تطور كثيرا في الأدوار الحاسمة ومع ذلك فإن الفوز بأكبر عدد من الأهداف كان علامة بارزة لكل الفرق رغم حساسية المباريات، وأشار إلى أن مباريات الدور قبل النهائي ستكون ممتعة لما تمتلكه الفرق من عناصر مميزة خاصة المحترفين من الخارج.