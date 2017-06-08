تختتم في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ثانوية عيسى الحمد بمنطقة القادسية بطولة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية الـ 34 تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة، وستقام المباراة النهائية بين فريقي شركة مجدي والمكيمي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين الشرهان إن البطولة كعادتها شهدت مشاركة أقوى الفرق في الدورات الرمضانية الذين يحرصون في كل عام على المشاركة في البطولة، لذلك شاهدنا مستوى رائعا ومميزا منذ انطلاق البطولة وحتى الدور نصف النهائي الذي نبارك فيه للفريقين اللذين وصلا الى المباراة النهائية.

وأثنى الشرهان على الدور الكبير التي قامت فيه «الأنباء» من خلال دعم البطولة إعلاميا، بالإضافة إلى وزارة الإعلام التي تابعت أحداث البطولة أولا بأول وستقوم بنقل المباراة النهائية على الهواء مباشرة من خلال قناة كويت سبورت والشكر موصول الى وزارة الشباب على دعمها للبطولة.

وبين رئيس اللجنة المنظمة أن هناك مباراة استعراضية للبراعم ستسبق المباراة النهائية بين أكاديمية سوكر وأكاديمية برازوكا. وشكر الشرهان راعي البطولة الشيخ دعيج الخليفة على دعمه اللامحدود للبطولة، وكذلك الشكر موصول الى رعاة البطولة والذين أعتبرهم شركاء النجاح وهم البنك الأهلي وبنك الكويت الدولي ومياه الروضتين وشركة بهبهاني لسيارات بورش وشركة وثائق لتأمين السفر وشاليهات لوذان وشركة المسك القابضة، بالإضافة إلى جمعية القادسية التعاونية.

وختم الشرهان تصريحه بالقول إن اللجنة المنظمة ولجنة الحكام قاموا بجهد جبار من أجل إظهار البطولة بهذا الشكل اللافت، لذلك يستحقون كل الشكر والثناء.