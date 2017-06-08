تأهل فريق الشهيد فايق عبدالجليل إلى الدور نصف النهائي بفوزه

على فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري

تأهل فريق أصدقاء بدر المطوع إلى نهائي دورة الأصدقاء التي تنظمها شركة الكويتية للاستثمار، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وذلك بفوزه على فريق حسين حاكم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويواجه فريق بدر المطوع الفائز من فريقي يوسف ناصر وعلي مقصيد في نهائي الدورة غدا الجمعة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 8 آلاف دولار، بينما يحصل الوصيف على 6 آلاف دولار.

وشهدت المباراة مشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث لعب في الشوط الأول مع فريق حسين حاكم، فيما شارك في الشوط الثاني مع فريق بدر المطوع، وقدم مع اللاعبين فاصلا من المهارات والإمتاع الكروي الذي تفاعلت معه جماهير الدورة.

وفي سياق متصل، تقام اليوم الخميس المباراة الاستعراضية للاعبي منتخبنا الوطني الأول فوق 40 عاما، حيث يتواجه فريق جمال مبارك الذي يضم اللاعبين جمال مبارك وأحمد دشتي وماجد عوض وبشار عبدالله وسامر المرطة وصالح البريكي وفهد كميل، مع فريق بدر حجي الذي يضم بدر حجي ووائل سليمان وحسين المكيمي وجاسم الهويدي وحمد الصالح وفرج لهيب ونواف المرطة.

إلى ذلك، شهدت منافسة دور البراعم الرمضانية، تأهل فريق الشهيد فايق عبدالجليل إلى الدور نصف النهائي بفوز على فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري ضمن منافسات دور الثمانية بهدف من دون رد، كما تأهل للدور ذاته فريق الشهيدة أسرار القبندي بتغلبه على فريق الشهيد حسن أحمد أبل بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل السلبي.

وتقام اليوم الخميس منافسات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي فريق الشهيد فايق عبدالجليل مع الفائز من مباراة فريق الشهيد محمد سالم الصواغ مع فريق الشهيدة وفاء العامر، فيما يواجه فريق الشهيدة أسرار القبندي الفائز من مباراة فريق الشهيد سالم علي الكندري مع فريق الشهيدة سعاد حسن.

وحصل كل من اللاعب يوسف ماجد (فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري)، والحارس حسين كنكوني (فريق الشهيدة أسرار القبندي) على لقب أفضل لاعب في مباراتي اليوم، ونال كل منهما مكافأة مالية قدرها 100 دولار.

وأعرب نجم المنتخب الوطني ونادي القادسية بدر المطوع عن سعادته بالمشاركة في دورة الأصدقاء، موجها الشكر إلى الشركة الكويتية للاستثمار على إقامة هذه الدورة التي جمعت عددا كبيرا من لاعبي المنتخب الوطني.

وقال المطوع إن المواجهة التي جمعت فريق بدر المطوع مع فريق حسين حاكم أكدت أن جميع لاعبي الأندية الكويتي يتمتعون بعلاقات صداقة متينة خارج المستطيل الأخضر، مشيدا بلاعبي فريقه الذين حققوا الفوز على منافس قوي وشرس ونجاحهم في التأهل للمواجهة النهائية.

من جهته، وجه نجم المنتخب الوطني ونادي الكويت حسين حاكم التهنئة لفريق بدر المطوع على فوزه بالمباراة وتأهله للمباراة النهائية، مؤكدا أن فريقه قادر على رد الدين في النسخة المقبلة للدورة.

وأشاد حاكم بفكرة الشركة الكويتية للاستثمار الخاصة بإقامة دورة البراعم لدعم نجوم الكرة الكويتية في المستقبل القريب، وكذلك دورة الأصدقاء التي جمعت خلالها عددا كبيرا من اللاعبين.