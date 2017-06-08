عاش جمهور دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم لحظات من البهجة والسعادة، خلال الظهور الأول والاستثنائي لأسطورة مان يونايتد النجم الويلزي المعتزل ريان غيغز والنجم الليبي المعتزل طارق التائب، في مباراة الحلم الاستعراضية الأولى.

ولم تهدأ مدرجات صالة الشهيد فهد الأحمد خلال فعاليات اليوم الحادي عشر، احتفالا بنجم الدورة العالمي، الذي لم يخف فرحته وإعجابه بحفاوة الاستقبال سواء من اللجنة المنظمة أو جمهور الدورة، الذي ظل يهتف طويلا باسم غيغز وناديه مانشستر يونايتد.

وبادل غيغز الجمهور التحية على طريقته الخاصة بفاصل من المهارات واللمسات السحرية، ليؤكد انه لا يزال قادرا على الإبداع والإمتاع، وان لديه المهارات الخاصة التي يتميز بها لاعبو كرة الصالات.

وشهدت مباراة الحلم الاستعراضية مهرجان أهداف، وانتهت بفوز فريق طارق التائب على فريق ريان غيغز وبشار عبدالله نجم السالمية ومنتخبنا الوطني السابق بسبعة أهداف مقابل ستة.ومثل فريق ريان غيغز: جاسم الشايع (حارس) ويوسف الملا وفلاح عباس والبرازيلي بولا ومشاري النكاس وبشار عبدالله، بالإضافة إلى قائد الفريق ريان غيغز وعبدالرحمن المريخي مدربا.ومثل فريق طارق التائب: عبدالله كردي (حارس) وفهد الشيخ ومحمد شحوت ومحمد جبار ومصطفى نادر وجهاد منتصر نجم منتخب ليبيا للصالات السابق وقائد الفريق طارق التائب.

غيغز سعيد بالمشاركة في «حلم» الروضان

أبدى ريان غيغز سعادته بالحلول ضيفا على دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان، مثمنا الدعوة التي تلقاها من اللجنة المنظمة ليحل ضيفا على الدورة.

وتحدث غيغز في ديوانية الروضان عن العديد من المحطات المهمة في مسيرته الكروية، كاشفا انه مشجع لمانشستر وكان حلمه أن يكون لاعبا بالنادي العريق وان يحقق معه البطولات وهو ما تحقق بعد ذلك، مضيفا انه زامل العديد من أفضل اللاعبين في يونايتد إلى جانب العمل مع اليكس فيرغسون أفضل مدرب في تاريخ النادي.

وبين غيغز انه لم يتلق العديد من العروض الاحترافية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة لأن الجميع كانوا يعلمون انه يعيش حالة من السعادة مع يونايتد، مبينا انه في الوقت الحالي من الصعب ان يبقى لاعبا بنفس الفريق لفترة طويلة.

وأضاف ان ما حققه مانشستر في الموسم المنقضي يعد جيدا اذا حققه فريق آخر ولكن مانشستر الذي يمتلك طموحات كبيرة وعظيمة لا يكون بحالة طبيعية في حال لم يحقق لقب البريمييرليغ.

وتحدث عن فوز ليستر سيتي بالدوري في الموسم قبل الماضي، مؤكدا أنها قصة رائعة لفريق نجح في فرض هيمنته وتحقيق لقب هو الأهم وهو ما لا يحدث دائما، مردفا ان الأندية الكبار في الدوري الانجليزي بدأت تستعيد ترتيبها الطبيعي في الموسم المنقضي.

بوبيان يتأهل للأدوار الرئيسية

شهدت منافسات اليوم الحادي عشر تأهل فريق بنك بوبيان للأدوار الرئيسية بتغلبه على فريق مجموعة عبدالله رداد بهدف دون رد حمل توقيع البرازيلي كابوروفا، ليرفع الفائز رصيده الى ست نقاط.كما تأهل فريق ماكدونالد بفوز عريض على فريق الشهيد فهد الأحمد بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث تكفل سامر سامح بتسجيل رباعية الفريق الفائز ليرفع رصيده الى أربع نقاط، بينما سجل حمد الشريم هدف الفريق الخاسر.

ويلتقي اليوم، فريق المرحوم عيسى القناعي مع كويت ستيل ونادي المصارف مع البنك الدولي ونادي القادسية مع تيماس.وأسفرت منافسات البراعم عن فوز كويت زد على برشلونة بثلاثة أهداف من دون رد في افتتاح مواجهات اليوم الحادي عشر، وفي مباراة ثانية حقق فريق صلاح بوعيسى الفوز على نادي السالمية بهدفين بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اتوم سبورتنغ ب في اللقاء الأخير من التغلب على نادي الشباب ب بهدفين من دون رد.

لقطات

٭ حضر منافسات اليوم الحادي عشر خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة وياسر أبل وزير الدولة لشؤون الإسكان، وعدد كبير من الرياضين وممثلي الشركات الراعية، كما قام الإعلامي عبدالله بوفتين بتقديم فريقي مباراة الحلم.

٭ تبادل عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة الهدايا والدروع مع نجوم مباراة الحلم الاستعراضية غيغز والتائب وبشار عبدالله والليبي الآخر جهاد منتصر.

٭ حرص غيغز والتائب على مصافحة الجماهير بعد حصولهما على «بشت» الروضان، من قبل رئيس اللجنة المنظمة.

٭ شارك غيغز والتائب في مسابقة تحدي المجسمين وتمكنا من الفوز عليهم.