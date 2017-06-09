نجح فريقا ديوانية الغانم وتشلسي في الاستمرار بمنافسات بطولة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية بعد فوزهما على فريقي ديوانية مساعد راضي وريال مدريد في المباراتين اللتين أقيمتا على ملعب منطقة سلوى قطعة 4 والتي تدور أحداثها وسط حضور جماهيري كبير.

وجاءت المباراة الأولى بين فريقي ديوانية الغانم وفريق ديوانية مساعد راضي اللذين واجها بعضهما في مباراة اتسمت بالقوة والإثارة، حيث نجح فريق الغانم من تسجيل هدفي الفوز عبر الضغط الهجومي على مرمى فريق مساعد راضي الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف رغم المحاولات المتكررة لتحقيق مبتغاه ليتم إقصاء الفريق من البطولة رسميا، والحال ذاته مع فريق تشلسي الذي تمكن هو الآخر من إقصاء فريق ريال مدريد بنتيجة 3-0 وفي مباراة لا تخلو من الإثارة والتشويق حيث يمتلك كلا الفريقين عناصر مؤثرة ومهمة إلا أن الإمكانات العالية لفريق تشلسي حسمت اللقاء لمصلحته.



وفي سياق متصل، كرمت اللجنة المنظمة العليا للدورة د.حامد الشيباني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات وذلك على مجهوده الكبير الذي بذله خلال منافسات الموسم المنقضي في الاتحاد حيث تمكن من المساهمة بشكل واضح في إنجاح الموسم رغم الصعوبات البالغة التي واجهة الاتحاد خلال فترة عمله.



من جهته، أشاد رئيس اللجنة المنظمة العليا مهنا المصيليت بانتظام وانضباط الفرق المشاركة في بطولة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى والتي بلغ عددها 32 فريقا، حيث قدموا مستويات فنية عالية وظهروا بصورة مشرفة ساهمت بإنجاح فعاليات الدورة التي حظيت بحضور جماهيري كبير وانتشار إعلامي واسع.

وأشاد المصيليت بزملائه العاملين في اللجنة المنظمة الذين عملوا طوال الفترة الماضية على المساهمة بفعالية كبيرة في إنجاح البطولة والخروج بأفضل صورة ممكنة، وهو الأمر الذي دفعنا إلى شكرهم على ما قدموه من عمل ومجهود.

وأضاف: باسمي وباسم زملائي أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة المحامي أحمد الشحومي نوجه دعوى عامة لكل الجماهير لحضور ومتابعة فعاليات المباريات الختامية والمباراة الاستعراضية المزمع إقامتها اليوم الخميس بعد صلاة التراويح مباشرة والتي ستحتوي على العديد من المفاجآت السارة والخاصة في الجماهير الحاضرة.

ولفت المصيليت إلى أن اللجنة المنظمة العليا وفرت مجموعة كبيرة من الهدايا سيتم السحب عليها في ختام البطولة وهي جوائز قيمة، منها هواتف ذكية وأجهزة كهربائية وساعات ثمينة وهدايا نقدية وكوبونات مشتريات وغيرها من الهدايا.