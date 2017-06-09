أنهت اللجنة المنظمة لبطولة شهداء الجابرية الحادية والعشرين كل التحضيرات لمهرجان نهائي الدورة التي تنظمها جمعية الجابرية التعاونية على صالة مدرسة محمد اسماعيل الغانم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة حسين دشتي.

ويسبق اللقاء النهائي مباراة استعراضية بين قدامى لاعبي منطقة الجابرية من اللاعبين الدوليين أمثال منصور باشا وحميد باشا واحمد عسكر وعادل يوسف وعبدالرضا عباس، وأعضاء مجلس الإدارة وهم سعيد أسيري وصادق صفر وصلاح الكندري وعبدالهادي غضنفري وعبدالله السلمان، كما يشهد المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة وسوف يتم السحب على عدد من الجوائز القيمة للجمهور الحاضر للنهائي.

وحول مباريات اليوم السابع للدورة، فقد فاز فريق الشهيد احمد قبازرد على فريق الشهيد موسى اشكناني بخمسة اهداف مقابل هدف ليتأهل الى قبل النهائي لملاقاة فريق الشهيد نجيب الرفاعي الذي تغلب على فريق الشهيد وحيد صفر بستة اهداف مقابل ثلاثة.

وفي اللقاء الثالث، تأهل فريق الشهيد احمد قمبر بعد فوزه على فريق الشهيدة سناء الفودري بضربات الترجيح (8-7) حيث انتهت المباراة بالتعادل بثلاثة اهداف لكل منهما.

وفي اللقاء الاخير، تأهل فريق الشهيد محمد ابراهيم لملاقاة قمبر في قبل النهائي بعد تغلبه على فريق الشهيد ابراهيم المنصور برباعية نظيفة.