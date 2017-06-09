أقامت لجنة المدربين باتحاد الكرة حفلا تكريميا لمدربي فرق الدرجة الأولى الحاصلين على مراكز متقدمة خلال الموسم الرياضي 2016-2018، وهم محمد عبدالله (الكويت)، والكرواتي داليبور (القادسية)، والروماني فلورين (كاظمة)، ومحمد دهيليس (السالمية)، وظاهر العدواني (النصر)، وعلي مهنا العدواني (التضامن)، وثامر عناد (الجهراء).



حضر حفل التكريم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد ورئيس لجنة المدربين خالد الفضلي، ونائب رئيس لجنة المدربين عقيل مهنا وأمين السر العام خالد أحمد والأعضاء هاني السيد ومحمد النمش وعيد سابج ومحمد السلمان.

كما حضر التكريم عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد الكويتي ورئيس لجنة المسابقات د.حامد الشيباني إلى جانب المدربين الذين تم تكريمهم.

وأقيم حفل التكريم بعد انتهاء الدورة الرمضانية الأولى التي نظمتها لجنة المدربين بمشاركة 10 فرق على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة والتي أقيمت بمشاركة 10 فرق بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



ونجح فريق المرحوم فهد بورحمة في الفوز باللقب بتغلبه في المباراة النهائية على فريق المرحوم عبدالله الحسيني بركلات الترجيح 3-1، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأكد خالد الفضلي أن لجنة المدربين حريصة على تكريم المدربين في جميع المناسبات، مضيفا أن اللجنة وضعت استراتيجية للارتقاء بالمدربين الوطنيين وغير الكويتيين والتي سيتم تطبيقها ابتداء من الموسم المقبل.