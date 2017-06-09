يكتمل مساء اليوم عقد الفرق المتأهلة الى الدور الربع نهائي من دورة شهداء القرين الرمضانية لكرة القدم باقامة مباراتين ضمن منافسات الدورة في نسختها الـ 24 التي تقام تحت رعاية نائب مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي للسنة الثانية على التوالي، وتجرى منافساتها على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مبارك الكبير، وسيتعين على فريق المرحوم موسى الرمضان مواجهة نظيره فريق مساعد الميلم في المباراة الأولى، فيما سيلتقي فريق الشهيد ابراهيم علي منصور مع فريق المرحوم عبدالكريم عبدالرضا البلوشي في المباراة الثانية.