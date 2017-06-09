بنيان يؤكد أن الدورة تمثل حدثاً كروياً بارزاً ونقطة مضيئة في عالم كرة الصالات

انضم الاتحاد الليبي لقافلة المتأهلين بفوز مستحق على فواز للتبريد بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات اليوم الثاني عشر بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، حصد سمراء عدن اول ثلاث نقاط له في الدورة بانتصار ثمين على اتوم سبورتنغ، بثلاثة أهداف سجلها الثنائي الأردني سيكا ويوسف عوضات بالإضافة الى زميلهما سيد الموسوي، بينما سجل لاتوم سعد المكيمي.

وبهذه النتيجة أنعش سمراء عدن آماله في التأهل، بينما خرج اتوم سبورتنغ من حسابات الصعود مبكرا بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة الثانية اثارة وتشويقا من الجانبين، وتمكن فريق الاتحاد الليبي من الخروج بفوز مستحق على فواز للتبريد برباعية تكفل بها المتألق محمد شحوت، بينما سجل هدف التبريد البرازيلي سيرجينهو، ليتأهل بذلك الاتحاد للدور التالي رسميا، وهو يعد من افضل الفرق تنظيما وجماعية في الدور الاول حتى الان، وخطف الأنظار اليه بشدة، بفضل تألق الهداف شحوت، بالإضافة الى محمد سليمان ومحمد رجومة وفالح مسعود.

وفي المواجهة الثالثة، لحق دار المحمدية بالمتأهلين، بعدما اجتاز عقبة فريق المضمار بهدف دون رد سجله البرازيلي هوغو.

3 مواجهات مصيرية اليوم

ويلتقي اليوم، تريبل او القطري مع نادي كاظمة ووزارة الكهرباء مع بي ام دبليو وrar مع مركز الزامل للتأهيل.

ويحتاج كاظمة الى نقطة التعادل أمام تريبل لحسم التأهل للأدوار الرئيسية، حيث يتساوى الفريقان في الرصيد بثلاث نقاط لكل منهما، بينما ضمن بي ام دبليو التأهل بعدما حقق العلامة الكاملة في اول جولتين، ليدافع عن الصدارة في مباراته الثالثة.

وفي مجموعة اخرى، يسعى rar الى الفوز او التعادل أمام الزامل لخطف بطاقة التأهل، بعدما حصد اربع نقاط من اول مباراتين.

منافسات البراعم

وضرب فريق الفلاح بقوة في ظهوره الأول مع افتتاح منافسات اليوم الثاني عشر للبراعم بعدما عبر منافسه البرازيل بخمسة اهداف من دون رد، وفي مباراة ثانية نجح فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف في تحقيق انتصار اول مهم على حساب الخليج ب بثلاثة اهداف من دون رد.

وعلت الإثارة في اللقاء الاخير الذي جمع فريق الشهيد فائق عبدالجليل والهلال ب وشهد ندية ومحاولات من الجانبين لخطف الفوز وتمكن فائق عبدالجليل من تحقيق ذلك بهدف من دون رد.

وتقام اليوم 3 مواجهات في سباق بلوغ دور الستة عشرة عن المجموعة الثانية، عندما يصطدم مركز حسن أبل بنجوم الجهراء، ويلعب نادي اليرموك ب مع براعم العميد، في حين يلاقي الهلال أ نظيره برازوكا.

نقطة مضيئة

أكد نجم القادسية والأزرق ونائب مدير جهاز الكرة بالقادسية سابقا محمد بنيان أن دورة الروضان تمثل حدثا كرويا بارزا ونقطة مضيئة في عالم كرة الصالات بما تضمه الدورة من نجوم اللعبة على مستوى عال، الى جانب نجوم الصالات بالخليج والوطن العربي، مردفا ان الدورة باتت تاريخا ممتدا لأجيال وأجيال في رمضان من كل عام.

وأضاف انه عاصر الدورة وعاش مراحل تطورها من نسخة لأخرى، مشيدا بتطورها تنظيميا وفنيا حتى باتت حدثا ينتظره عشاق كرة الصالات.

وأضاف أن الدورة لعبت دورا مهما في رحلة تطور كرة الصالات، مشيدا بالمواهب والنجوم الذين تكشف عنهم منافسات الروضان مع كل نسخة جديدة.

وأشار بنيان الى أن المستوى الفني في تطور مستمر، مؤكدا ان الأدوار القادمة ستشهد ارتفاع وتيرة الأداء بشكل مثير، كما تعودنا بالأدوار النهائية.



وثمن جهود أسرة الروضان واللجنة المنظمة لسعيهم المستمر لتطوير الدورة وتقديم الجديد دائما للجماهير المحبة للعبة ومهاراتها.