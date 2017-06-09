تختتم اليوم الجمعة منافسات دورة شركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي انطلقت منافساتها في 29 مايو الماضي على الصالة المغطاة بنادي الكويت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



ويحضر اليوم الختامي للدورة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والرياضية التي وجهت لها اللجنة المنظمة الدعوة.



ويلتقي اليوم فريقا بدر المطوع ويوسف ناصر في الدور النهائي لدورة الأصدقاء التي حرصت الشركة على تنظيمها إلى جانب المباراة الاستعراضية التي أقيمت أمس وجمعت بين نجوم منتخبنا الوطني فوق 40 سنة، إذ تواجه فريقا جمال مبارك وبدر حجي تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي.



كما يقام اليوم نهائي دورة البراعم، والذي سيجمع بين الفائز من مباراتي فريق الشهيد فايق عبدالجليل مع فريق الشهيدة وفاء العامر، وفريق الشهيدة أسرار القبندي مع فريق الشهيد سالم علي الكندري.



وحسم اللاعبان محمد ياسر (فريق الشهيد محمد سالم الصواغ)، وإبراهيم عايد الصليلي (فريق الشهيد سالم علي الكندري) لقب أفضل لاعب لمصلحتهما، وحصل كل منهما على مكافأة مالية قدرها 100 دولار.



وأكد نجم كاظمة والمنتخب الوطني يوسف ناصر أن الشركة الكويتية للاستثمار نجحت من خلال دورة الأصدقاء في تجميع نجوم المنتخب الوطني الذين لم يتجمعوا بهذا الشكل منذ إيقاف نشاط الكرة الكويتية في 16 أكتوبر 2015.



وأشاد ناصر بالمستوى الفني لفرق البراعم المشاركة في الدورة، مؤكدا أن اللجنة المنظمة للبطولة نجحت في لفت الانتباه إليها من خلال هذا التنظيم الاحترافي الذي ساهم بشكل كبير في تقديم اللاعبين مستويات رائعة.



بدوره، فقد أكد نجم القادسية المعار إلى اتحاد جدة والمنتخب الوطني فهد الأنصاري أن دورة الشركة الكويتية للاستثمار تقدم للكرة الكويتية لاعبين ينتظرهم مستقبل باهر، مشيرا إلى نجاح الشركة في تنظيم الدورة بشكل لافت للنظر.



أما نجم العربي والمنتخب الوطني علي مقصيد فقد وجه التهنئة إلى فريق يوسف ناصر لتأهله للمباراة النهائية، مؤكدا أن الهدف من دورة الأصدقاء أكبر من الفوز والخسارة.



وشدد مقصيد على أن جميع اللاعبين من دون استثناء وافقوا على الفور في المشاركة بالدورة، موجها الشكر إلى الشركة الكويتية على هذه اللفتة الرائعة التي أكدت بعد نظرها.

الشيخ سعيد بالمشاركة

أعرب نجم القادسية والمنتخب الوطني صالح الشيخ على سعادته للمشاركة في دورة الأصدقاء، مؤكدا أن الدورة نجحت قبل أن تنطلق، ولاسيما أن الشركة الكويتية للاستثمار نجحت في وقت قياسي في وضع دورة البراعم بقوة على خريطة الدورات الرمضانية.