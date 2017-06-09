بيروت ـ ناجي شربل

تعاقد الاتحاد اللبناني لكرة السلة مع المدرب السابق لمنتخب ليتوانيا راموناس بوتوتاس (53 سنة) للاشراف على منتخب لبنان في نهائيات كأس آسيا التي يستضيفها لبنان بين 8 أغسطس المقبل و20 منه، في قاعتي مجمع نهاد نوفل بزوق مصبح (كسروان) وبيار الجميل في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.



وسبق لبوتوتاس نيل ميدالية برونزية مع منتخب بلاده الذي اشرف عليه في بطولة أوروبا 2007، ويملك سجلا مميزا مع منتخبات الفئات العمرية، الأمر الذي شجع الاتحاد اللبناني لكرة السلة على التعاقد معه، كونه يملك خبرة تحضير منتخبات غير جاهزة.