تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع اختتمت بطولة الأشبال الرمضانية المفتوحة للتنس لفئتي 10 و12 سنة والتي اقيمت ملاعب الاتحاد للتنس وملاعب نادي اليرموك بمشاركة 62 لاعبا في المرحلتين يمثلون اندية اليرموك وكاظمة وخيطان والسالمية واكاديمية Q8 للتنس، حيث شارك في منافسات فردي البراعم تحت 10 سنوات 38 لاعبا، وفي منافسات فردي الأشبال تحت 12 سنة 24 لاعبا.

وأقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة فردي.

وأسفرت نتائج البطولة في فئة 10 سنوات عن فوز اللاعب حسن علي جمال بالمركز الاول وحل ثانيا يوسف فواز اللنقاوي، وفي المركز الثالث ازهان برهان كانون.

وفي منافسات 12 سنة، حقق المركز الاول حسين عبدالرضا الشطي، واحتل المركز الثاني يعقوب يوسف محمد وحل ثالثا عبدالرزاق عبدال.

وفي ختام البطولة قام مراقب ادارة الرياضة للجميع بهيئة الرياضة وليد سلطان بتتويج الفائزين في كل فئة بحضور احمد القلاف عضو مجلس ادارة اتحاد التنس ورئيس اللجنة الفنية واحمد الصايغ رئيس قسم الساحات بالهيئة وعباس البصيري مدير الاتحاد وجمهور كبير من اولياء أمور وذوي اللاعبين.

وعقب تتويج الفائزين اعرب وليد سلطان عن سعادته بالمستوى الراقي فنيا وبدنيا الذي ظهر به البراعم والذي منح الكثير من الامل بمستقبل واعد للتنس الكويتي بوجود هذه القاعدة الواسعة والمميزة.