ارتفعت حدة التنافس بطولة الهزيم الرمضانية الأولى لكرة السلة الثلاثية المقامة برعاية الهيئة العامة للرياضة وفي المباراة الاولى فاز بولارز على فريق بكروبيونس بنتيجة 11 مقابل 9، وفي ثاني المباريات نجح فريق الكويت في تحقيق فوز مهم وثمين على حساب سبيس جيم بنتيجة 10 مقابل 7.

وعاد فريق دكتور الهزيم وحقق فوزه الثاني في البطولة وهذه المرة على حساب كروكودايس بنتيجة عريضة وكبيرة حيث فاز 21 مقابل 9.

بدوره، فاز فريق جام 5 على فريق شاركيس بنتيجة 12 مقابل 6.

من جانبه، نجح فريق اريا داون تاون في تحقيق فوز كبير هو الآخر على حساب منافسه فريق اليفانتس بنتيجة 14 مقابل 6.

وأخيرا، نجح فريق ليونز في تحقيق فوز قربه من الدخول ضمن الفرق المتأهلة الى الدور الثانية على حساب فريق ويلفز بنتيجة 18 مقابل 10 فقط.

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا نائل الهزيم ان المنافسة قوية للغاية كما اشاد بالإمكانات الفنية والمهارية للاعبين إضافة الى عنصر الاخلاق الذي يميز اللاعبين في ظل عدم وجود عصبية او تشنج في الملعب، متمنيا ان تستمر الأمور على هذا الحال.