تتواصل منافسات بطولة المرحومة الشيخة سلوى صباح الاحمد الثانية عشرة لكرة الصالات والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير ومشاركة كل أفرع إدارة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية وبدعم من وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري وقيادات الداخلية، حيث وصلت المنافسات إلى الأدوار المتقدمة من خلال الوصول إلى المراحل النهائية بالتصفيات التمهيدية.

ونجح فريق العمليات الخاصة في أول مشاركة له بالمنافسات من تحقيق الفوز في لقاءين متتاليين وذلك على كل من فرق مكافحة الشغب بنتيجة 3-2 وحماية المنشآت النفطية بهدف للاشيء ليضمن بذلك التأهل للأدوار النهائية للبطولة، فيما حقق فريق السيطرة فوزا صعبا على حماية السفارات بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بين الفريقين.

ونجح فريق الوحدات الخاصة في تخطي فريق الحماية الخاصة بهدف دون رد، بينما تخطى في لقاء آخر فريق الدروع نظيره حماية المنشآت النفطية بثلاثة أهداف دون رد، كما فاز فريق المتفجرات على ادارة التدريب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وجاءت أكبر نتائج المباريات بفوز حماية الشخصيات على حماية الطائرات بخمسة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، أشاد لاعب فريق العمليات الخاصة العقيد يوسف الصوري بمستوى المنافسات، مشيرا إلى انه على الرغم من مشاركة فريقه للمرة الأولى، إلا أنه نجح في تقديم المستويات المطلوبة في الأدوار الأولى من خلال تحقيق فوزين متتاليين.



وأشاد الصوري بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة العليا برئاسة المقدم عبدالله البحر، والمشرف العام على البطولة العقيد خالد أبا الخيل الدوسري، مشددا على أن الهدف من المشاركة يكمن في إعلاء الروح الرياضية وإيجاد التقارب المطلوب بين منتسبي الإدارة.