محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية حسين الشمري ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم بفوز فريق ديوانية فهد الأحمد بالبطولة بعد مباراة أشعلها التشجيع والحماسة مع فريق السعسعاني ضمن المباراة النهائية، مؤكدا أن الجمعية ستمضي في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين وأبناء المنطقة.



وأشار إلى أن الحفل الختامي كان بحضور رئيس لجنة الخدمات مشعل الرشيدي ورئيس اللجنة الإدارية والمالية ناصر العدواني ورئيس لجنة الإنشاءات خالد المليحان، وضيف شرف الدورة مدير عام أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا وقائد منطقة الصباحية غانم حجي.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك حضر جمهور كبير من أهالي المنطقة، وتم توزيع الهدايا القيمة عليهم، حيث ألهبوا الصالة بالتصفيق والتشجيع للفريقين المتنافسين في أجواء من الفرحة والسرور، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة حريص على تنظيم مثل هذه الأنشطة الهادفة إلى استغلال أوقات فراغ الشباب بكل ما هو مفيد ونافع صحيا وعقليا.