ناصر العنزي

أنهى اللاعب الدولي طلال نايف فترة تجربة ناجحة في الدوري القطري مع نادي قطر وعاد مرة أخرى للعب في الدوري المحلي، بانتظار تحديد الوجهة الجديدة بعدما تلقى عروضا للعب من الأندية المحلية وسيختار الأنسب منها.

وخاض نايف تجربة احتراف مع قطر القطري بعدما قضى عدة مواسم مع العربي كان بها أحد أبرز لاعبي الأخضر في خط الوسط وقدم مستويات جيدة مع فريقه والمنتخب، وبدأ طلال نايف مشواره في نادي النصر بفرق الناشئين وتدرج حتى وصل الفريق الأول وبرز مع المنتخب في «خليجي ١٩» في مسقط وكانت أول مشاركة له مع المنتخب في دورات الخليج ثم حقق مع الأزرق كأس «خليجي ٢٢» في اليمن عام ٢٠١٠.