القاهرة - سامي عبدالفتاح

وقع المغربي وليد أزارو، مهاجم منتخب المغرب، عقود انتقاله للنادي الأهلي المصري، عبر البريد الإلكتروني.

وأرسل مسؤولو الأهلي، العقود للاعب المغربي، الذي وقع بعدما توصل الفريق الأحمر لاتفاق مع إدارة الدفاع الحسني الجديدي المغربي، لضم اللاعب في الموسم الجديد.

وكان أزارو قد دخل دائرة اهتمامات الأهلي، بناء على ترشيح علاء ميهوب، مدير لجنة الإحصاء والتحليل بالقلعة الحمراء، الذي سافر للمغرب وأقنع اللاعب بخوض تجربة اللعب بالأهلي.

وأبدى حسام البدري، المدير الفني للشياطين الحمر، ترحيبه الشديد بالتعاقد مع اللاعب المغربي، في ظل اقتناعه بقدرات أزارو التهديفية، وقدرته على تعويض هروب الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال أزارو: «أعلم جيدا أن الأهلي سيكون بوابتي للانتقال للعب في أكبر وأعظم الأندية الأوروبية».

وقرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، تأجيل سفر المنتخب المصري الى تونس، الى مساء اليوم الجمعة، ومواصلة التدريبات في برج العرب، والاكتفاء بتدريب واحد، مساء غد السبت، قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب التونسي «نسور قرطاج» في الجولة الأولى لتصفيات امم افريقيا.