أهدرت السعودية فرصة‭‭‭ ‬‬‬كبيرة للاقتراب من ضمان التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2006 بخسارتها خارج ملعبها 3-2 أمام استراليا في الجولة الثامنة من المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية. وتقدم صاحب الارض بطل آسيا بهدف مبكر سجله تومي يوريتش في الدقيقة السابعة من المباراة التي أقيمت في أديليد.

وأدرك سالم الدوسري التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23 قبل أن يعيد يوريتش منتخب بلاده للمقدمة مجددا في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول تعادلت السعودية مرة أخرى بفضل هدف محمد السهلاوي لكن استراليا عادت للمقدمة من جديد بهدف توم روجيتش في الدقيقة 65 لتنتهي المباراة بفوز استراليا 3-2.

وبهذه النتيجة عززت استراليا آمالها في التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وتظل استراليا في المركز الثالث بالمجموعة الثانية ولكنها تتساوى مع اليابان المتصدرة والسعودية صاحبة المركز الثاني برصيد 16 نقطة لكل منتخب.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2018 في روسيا بينما يخوض صاحب المركز الثالث مواجهة فاصلة مع نظيره في المجموعة الأخرى ليتأهل الفائز منهما لمواجهة مماثلة مع منافس من منطقة أخرى.