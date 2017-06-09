أكمل مانشستر سيتي الانجليزي صفقة انتقال حارس المرمى البرازيلي الدولي ايدرسون من بنفيكا البرتغالي بحسب ما ذكر الخميس.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من إعلان بنفيكا موافقته على بيع الحارس البالغ 23 عاما مقابل 40 مليون يورو (45 مليون دولار أميركي)، ليصبح ثاني أغلى حارس في التاريخ.

وسيصبح ايدرسون لاعبا في صفوف سيتي رسميا بدءا من 1 يوليو المقبل ولم يعلن سيتي عن مدة العقد.

واصبح ايدرسون رابع لاعب برازيلي في سيتي بعد فرناندينيو وغابريال جيسوس وفرناندو.

وقال ايدرسون لموقع سيتي: «أحب كل شيء بخصوص مانشستر سيتي. هذا ناد عظيم، لديهم مشجعون رائعون ويقدمون كرة رائعة. حلمت دوما باللعب في الدوري الانجليزي وسأحقق حلمي الآن».

واضاف: «مع (المدرب الاسباني) بيب غوارديولا يتحسن سيتي تدريجا. يجهز فريقا شابا للمستقبل. كانت تلك عوامل مهمة دفعتني لاتخاذ قراري».

وبالتعاقد مع ايدرسون، سيتوصل غوارديولا لإنهاء الجدلية حول مركز الحارس في سيتي. فبعدما أعار الدولي جو هارت الى تورينو الإيطالي، لم يكن التشيلي كلاوديو برافو القادم من برشلونة على مستوى الآمال، فأنهى الارجنتيني ويلي كاباييرو الموسم في التشكيلة الاساسية.