اختتم بنك الكويت الدولي مؤخرا فعاليات دورته الرمضانية السابعة لكرة القدم، والتي ينظمها سنويا لموظفيه ضمن برنامجه الحافل بالنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية والإنسانية خلال الشهر الفضيل.

في هذا العام وصل عدد المشاركين إلى 64 موظفا من مختلف الإدارات موزعين على 8 فرق.



وفي حين أظهرت جميع الفرق المشاركة روحا تنافسية ملحوظة، فإن الفوز كان من نصيب فريق وديعة البشرى والذي أظهر لاعبوه مواهبهم وقدموا أداء استثنائيا في اللعب، وتضمن الفريق كلا من: محمد عبدالله، طارق كامل، محمد أشمر، عاطف ريحاني، إبراهيم محمود، محمود كرنيب ويوسف الشريفي.



من جانبه، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا قائلا «يأتي تنظيم هذه الدورة سنويا بهدف إشراك موظفينا في حدث اجتماعي ورياضي ممتع، مما يقدم فرصة رائعة لتقوية الروابط بين أعضاء الفريق، ويوفر بيئة لعب تنافسية للاعبين، إلى جانب إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للقاء أشخاص جدد من مختلف إدارات البنك.



وفي كل عام نحن نشهد اقبالا متزايدا من موظفي البنك على هذه الدورة، والتي باتت حدثا ينتظره موظفينا بفارغ الصبر في كل عام».



الجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي قد أطلق هذا العام العديد من المبادرات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وفق جدول متنوع موجه إلى العملاء والموظفين وعائلاتهم.



وقد حرص البنك بشكل خاص على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية خلال الشهر الفضيل، انطلاقا من التزامه برفع مستوى الاهتمام بممارسة الرياضة في الكويت وتعزيز اللياقة البدنية والفكرية لمختلف فئات المجتمع.