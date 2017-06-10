توج فريق المرحوم عبدالله جعفر بومجداد بطلا لبطولة المرحوم حسين علي العوض الرمضانية في نسختها الرابعة عشرة والتي أقيمت في وقت سابق على ملاعب الهيئة العامة للرياضة برعاية وحضور حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة والذي قام بتتويج الفريق الفائز وتوزيع الجوائز على الفرق المتأهلة للأدوار النهائية.

وجاء تتويج فريق بومجداد بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق عبدالعزيز المطوع بعدما كان قد انتهى الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بينهما.

وحصد بومجداد اللقب للمرة الثالثة على التوالي محققا رقما قياسيا خاصة في ظل مشاركة 16 فريقا مع انطلاق البطولة.

من جانبه، أشاد حسين بومجداد المخرج بقناة كويت سبورت ورئيس فريق المرحوم عبدالله جعفر بومجداد بالنواحي التنظيمية للبطولة، مؤكدا نجاح المنافسات من عام لآخر وصولا للنسخة الرابعة عشرة في تاريخ المسابقة، مؤكدا حرص فريقه على المشاركة بمنافساتها من عام لآخر.



ولفت بومجداد الى قوة المنافسات في البطولة التي شهدت تقديم لاعبي كل الفرق للمستويات المطلوبة إلا ان الفوز في النهاية لا بد ان يكون من نصيب فريق واحد.

وأضاف ان البطولة عادة ما تقام وسط أجواء أخوية وحبية بين لاعبي كل الفرق وهو الغرض الاهم من اقامة مثل هذه الفعاليات التي تعمل على تقارب الشباب.

وتمنى بومجداد التوفيق لكل الفرق المشاركة بالمنافسات في النسخ المقبلة، مشيرا الى ان الجميع يستفيد من المباريات التي تشهد مشاركة واسعة من لاعبي العديد من فرق الدوري الممتاز ما يعكس قوة البطولة.