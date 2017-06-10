ارتفعت حدة الإثارة والندية في بطولة الهزيم الرمضانية في نسختها الأولى والمقامة برعاية الهيئة العامة للرياضة، حيث تواصلت المباريات بشعار الفوز فقط من اجل مواصلة المشوار، وهو ما تجلى بوضوح في اليوم السابق للبطولة في ظل الدخول إلى مراحل الحسم وعدم تواجد المزيد من الفرص للتعويض.

وفي أولى المباريات نجح فريق تايغرز في الفوز على فريق فورا، وذلك عقب انسحاب الأخير وعدم حضوره للمباراة.

وفي المباراة الثانية تفوق فريق ميساك فلاورز على حساب فريق سناكس بنتيجة 15 مقابل 7 ليقترب الفائز من الصعود إلى الدور الثاني في البطولة بهذا الفوز المهم والثمين.

وفي المباراة الثالثة لم يجد فريق دكتور حنين الرقيم أي صعوبة في الفوز والعبور على حساب فريق بيلرز بنتيجة 18 مقابل 10 في مباراة تسيدها فريق دكتور حنين من البداية وحتى النهاية.

وبدوره نجح فريق وريوس في تحقيق فوز مهم للغاية على حساب فريق سكوربينيوس نتيجة 17 مقابل 16 في أقوى مباريات الدورة بسبب الاثارة والندية الكبيرة التي شهدتها والرغبة في الفوز التي استمرت حتى الثانية الأخيرة من عمر المباراة.

وفي لقاء آخر، واصل فريق ايجليز مستوياته الجيدة ونجح في تحقيق فاز كاسح على حساب فريق فالكونز بنتيجة 18 مقابل 4 فقط، وهو ما يعطينا مؤشرا عن ان المباراة كانت من طرف واحد فقط حيث سيطر فريق ايلجليز على اللقاء طولا وعرضا ونجح في تحقيق الفوز بسهولة بالغة بفضل إمكانات لاعبيه العالية وقدراتهم الكبيرة وهو ما لم يستطع معه فريق فالكونز مجاراتهم.

وفي آخر المباريات لم يجد فريق نادي الكويت أي صعوبة في عبور عقبة فريق جام بنتيجة 20 مقابل 8 في مباراة نجح فيها فريق نادي الكويت بأن يحقق المراد ويسيطر تماما على اللقاء.