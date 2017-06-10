يعقوب العوضي

توج فريق مكتب مدير عام البلدية بلقب دورة البلدية الرمضانية والتي اختتمت مساء امس الأول على ملعب بلدية السالمية تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي.

وتمكن فريق مكتب المدير العام من الفوز على فريق مكتب العلاقات العامة بثلاثية نظيفة في لقاء تسيده البطل أداء ونتيجة حيث نجح في فرض أسلوبه وإيقاعه على مجريات اللعب، ورغم محاولات فريق العلاقات العامة الا ان النهاية ذهبت للبطل ليتوج بالكأس.

وبعد المواجهة النهائية، قام م. أحمد المنفوحي بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للمتوجين وبحضور كل من رئيس نقابة البلدية م.محمد فهاد وأعضاء اللجنة المنظمة.

واكد المنفوحي ان الفعاليات الرمضانية تهدف إلى خلق الجو الأسري وتوطيد العلاقات بين الموظفين، مضيفا أن الجميع فائز عبر التجمع الأخوي.

وتابع: نحن بصدد إعادة بناء فريق البلدية المشارك بدوري الوزارات وتأتي الدورة كأحد سبل الإعداد والتجهيز للمستقبل.

وأشاد المنفوحي بالحضور الإعلامي والدور الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة للبطولة وتوجه بالشكر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجيري كما أثنى على رئيس نقابة البلدية م.محمد فهاد.

دعم الأنشطة الرياضية

من جانبه، اكد محمد فهاد ان دعم الأنشطة الثقافية والرياضية من أولويات النقابة، مشيرا إلى أن التواجد بحد ذاته فوز للجميع، وأثنى على فهاد على التنظيم الممتاز للبطولة والمستوى الفني للفرق المشاركة.

وأشاد بدور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي من خلال تواجده بالقرب من الجميع، كما توجه بالشكر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.