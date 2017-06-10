تحتضن دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الحكومة بأسلحته التنفيذية وفريق مجلس الأمة بأدواته التشريعية، ضمن منافسات اليوم الثالث عشر (السبت)، الذي يشهد أيضا، مواجهتين حاسمتين للحد البحريني مع ديوانية مناحي العصيمي وفريق هشام فولاذ مع عبدالله المدلج.



وتحمل مواجهة الحكومة والمجلس طابع الثأر، بعد فوز النواب على الوزراء في المواجهة الأخيرة بالنسخة الماضية، علما بأن لقاء اليوم سيشهد العديد من التغييرات في صفوف الفريقين.



وتحرص اللجنة المنظمة للدورة على إقامة هذا التجمع السنوي بين الحكومة والنواب، لإتاحة الفرصة للطرفين للتواصل والمنافسة في إطار أجواء رياضية هادئة، للترويح عن النفس، والابتعاد عن ضغوط وأعباء العمل اليومي، في شهر رمضان الفضيل.



ممثلا البحرين والتأهلي



سعى اليوم، ممثلا الكرة البحرينية الحد وهشام فولاذ لقطع تأشيرة العبور للأدوار الرئيسية في حال فوزهما على ديوانية مناحي العصيمي وعبدالله المدلج.



ويدخل الحد مباراته مع العصيمي برصيد نقطة واحدة، وبفرصة واحدة وهي الفوز، لضمان التساوي مع العصيمي صاحب النقاط الأربع، والدخول في حسبة فارق النقاط والأهداف مع الخليج للكابلات والجهراء.



وسيكون هشام فولاذ في وضع افضل من الحد، حيث يملك في رصيده اربع نقاط، وبالتالي يكفيه التعادل مع عبدالله المدلج لحسم التأهل للدور التالي.



تأهل ستيل والدولي وتيماس



شهدت منافسات اليوم الثالث، انضمام فريق كويت ستيل للمتأهلين، بفوز ساحق على فريق المرحوم عيسى القناعي، بسبعة أهداف مقابل هدف، وسجل للفائز كل من عبدالعزيز ناصري (هاتريك) وعلي ديوان (هدفان) ويوسف الخليفة والكولومبي أنجلو.



ورفع ستيل رصيده لست نقاط، بينما ودع القناعي الدورة مبكرا مكتفيا بهدف وحيد حمل توقيع الأردني محمد الموالي.



وأعلن بنك الكويت الدولي تأهله أيضا عن مجموعته بسبع نقاط، اثر فوزه العريض على نادي المصارف برباعية بإمضاء حمد حيات (هدفان) وحمد العوضي وأحمد الفارسي. ولحق تيماس بالدولي بعدما سحق القادسية بعشرة أهداف، ليرفع رصيده لسبع نقاط مماثلة، وتناوب على تسجيل الأهداف البرازيلي أوليفيرا وحسين طيبي وعبدالعزيز الهاجري وعبداللطيف العباسي.



الذهبي يطيح بسترايكرز



أكملت فرق الذهبي ونجوم البراعم والنجوم عقد المتأهلين لدور الستة عشر عن المجموعة الأولى إلى جانب أكاديمية الفراعنة بعد فوزه على أكاديمية سترايكرز بخمسة أهداف مقابل أربعة في افتتاح منافسات اليوم الثالث عشر بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بالوقت الأصلي قبل ان تبتسم ركلات الترجيح للذهبي، وفي مباراة ثانية خطف نجوم البراعم الفوز من بين أنياب منافسهم اكاديمية سكوررس بهدف من دون رد بعد سجال بين الفريقين على مدار الشوطين قبل ان يقتنص نجوم البراعم الفوز، وفي اللقاء الاخير تمكن فريق النجوم من تحقيق فوز كبير على حساب جمعية القادسية التعاونية بخمسة أهداف مقابل أربعة.



ويتجدد الصراع في سباق بلوغ دور الـ 16 عن المجموعة الثالثة عندما يواجه فريق المرحوم خلف الشنفا نظيره أكاديمية ارسنال في حين يلعب الأبطال بمواجهة نجوم الكرة ويصطدم كويت زد بفريق صلاح بوعيسى.

من الدورة

٭ حصل البرازيلي شبانيا لاعب فريق بنك الكويت الدولي على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الثالث عشر.

٭ تمكن المتسابق فارس زياد من كسر صمود فريق المجسمين ليظفر بمكافأة قيمتها 6 آلاف دينار ومعه خمسة متسابقين.

٭ كرم فريق تيماس رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الروضان ومعلق الدورة احمد الطيب وجواد عبدالله تقديرا لجهودهم.