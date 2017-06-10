كما كان متوقعا، اتسمت المباراة الاستعراضية التي شارك فيها لاعبو منتخبنا الوطني السابقون، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي قبل 24 ساعة فقط من ختام دورة البراعم التي نظمتها الشركة على الصالة المغطاة بنادي الكويت في الفترة من 29 مايو الماضي حتى 9 من شهر يونيو الجاري، تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، بالمتعة والاثارة حيث قدم اللاعبون لمحات فنية ولا أروع أعادوا بها الذكريات لصولاتهم وجولاتهم في المستطيل الأخضر.



وتم تقسيم اللاعبين إلى فريقين أطلقت عليهما اللجنة المنظمة أصدقاء جمال مبارك وأصدقاء بدر حجي، وضم الفريق الأول اللاعبين جمال مبارك وماجد عوض وصالح البريكي والحارس المتألق أحمد دشتي وفهد كميل وسامر المرطة، فيما ضم الفريق الثاني بدر حجي ووائل سليمان ود.حسين الخضري والحارس د.حسين المكيمي وحمد الصالح ونواف المرطة ود.جاسم الهويدي.



وحسم فريق أصدقاء جمال مبارك النتيجة لمصلحته بأربعة أهداف من دون رد، علما بأن الفريقين تبادلا الهجمات تباعا لكن تألق دشتي والمكيمي حال دون اهتزاز الشباك بالمزيد من الأهداف.



وعقب نهاية المباراة التي حظيت بحضور جماهيري رائع، قام الرئيس التنفيذي بدر السبيعي والمدير العام للشركة فواز الأحمد بتكريم نجوم الأزرق، ومنح فريق جمال مبارك كأس المركز الأول، وفريق بدر حجي كأس المركز الثاني.



كما كانت الجماهير على موعد آخر من المتعة والإثارة والندية والحماس خلال مواجهتي الدور قبل النهائي لبطولة البراعم، ففي المباراة الأولى تمكن فريق الشهيد فايق عبدالجليل من العبور إلى الدور النهائي بالفوز على فريق الشهيدة وفاء العامر بهدف من دون رد.



كما تأهل للدور ذاته فريق الشهيد سالم علي الكندري بتغلبه على فريق الشهيدة أسرار القبندي بهدفين مقابل هدف واحد، وتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الجمعة بحضور غفير.



واقتنص محترف فريق الشهيد فايق عبدالجليل البلغاري كوستينو، ولاعب فريق الشهيد علي سالم الكندري منتصر سليمان لقب أفضل لاعب في المباراتين، ليحصل كل منهما على مكافأة مالية قدرها 100 دولار.



إبراز المواهب



وأكد مدير عام الشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد أن الشركة حملت على عاتقها إبراز العديد من المواهب وتقديمها إلى الكرة الكويتية على «طبق من ذهب» من خلال تنظيم دورة البراعم، مضيفا أن حرص اللجنة المنظمة للدورة على تطويرها والارتقاء بمستواها الفني والتنظيمي كان له أكبر الأثر في معرفة الجميع بها، وهو أمر يدعو للفخر خصوصا أن الدورة انطلقت منذ عامين فقط.



ووجه الأحمد الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الذي دعم الدورة بشكل لامحدود، بالإضافة إلى اللجنة المنظمة التي لم تدخر جهدا من أجل الوصول إلى التميز في التنظيم، وكذلك لجماهير الدورة التي ألهبت حماس اللاعبين خلال المنافسات، موجها التهنئة إلى الفرق الفائزة ومعربا عن أمله بالتوفيق لجميع الفرق في النسخة المقبلة.



من جانبه، أكد نجم الأزرق وكاظمة السابق بدر حجي أن توجيه الشركة الكويتية للاستثمار الدعوة إلى نجوم المنتخب للمشاركة في مباراة استعراضية ثم تكريمهم للمرة الثانية على التوالي أمر يؤكد على أن كل من قدم شيئا للكويت في جميع المجالات سيبقى في ذاكرة الجميع، موجها الشكر إلى الشركة الكويتية على هذه اللفتة التي كرست من خلالها دورها في خدمة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة.

الهويدي: نجاح متواصل

أعرب نجم الأزرق والسالمية السابق ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة للشؤون المالية والإدارية د.جاسم الهويدي عن سعادته بالمشاركة في المباراة الاستعراضية التي نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار في النسخة الثالثة للدورة، مشددا على أن دورة البراعم التي تنظمها الشركة تحقق نجاحا من عام لآخر بشكل لافت للنظر.