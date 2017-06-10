مبارك الخالدي

جدد مجلس إدارة نادي الصليبخات الثقة بمدربه الوطني احمد عبدالكريم ليتولى قيادة فريق الكرة للموسم المقبل وللسنة الثانية على التوالي.

وكان الصليبخات بقيادة عبدالكريم قد أخفق في التأهل إلى الدوري الممتاز لكن ذلك لم يمنع الإدارة من التجديد للمدرب الذي قدم وفق إمكانات الفريق المتاحة عروضا مميزة، لكنه افتقد النفس الطويل في البقاء ضمن المنافسة نظرا للإصابات المتكررة لأبرز عناصره، فضلا عن تواضع مستوى المحترفين.

وفي سياق متصل، اعلن اللاعب احمد حواس مغادرته للصليبخات بعد 3 مواسم، وقال حواس عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: أتقدم بالشكر لإدارة نادي الصليبخات وزملائي اللاعبين بعد 3 مواسم وجدت فيها معنى الأخوة الصادقة من الجميع، متمنيا للفريق التوفيق في الموسم المقبل.