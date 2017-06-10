حقق عبدالرزاق عبدالله ومحمد حيات لقب بطولة الهيئة الرمضانية السابعة للموهوبين في البولينغ التي أقيمت برعاية هيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع.
وأقيمت تصفيات البطولة على مدى يومين حيث تمت تصفية اللاعبين المشاركين الى 16 لاعبا (8 لاعبين لكل فئة).
وأسفرت النتائج النهائية لمنافسات فئة الناشئين عن فوز اللاعب عبدالرزاق عبدالله بالمركز الأول والمركز الثاني اللاعب محمود القطان والمركز الثالث بدر فاضل، وفى فئة الشباب أحرز المركز الأول محمد حيات والمركز الثاني علي حيات والمركز الثالث عبدالرحمن عبدالله.
وأقيم حفل ختام البطولة بحضور وكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية بوزارة التربية فيصل المقصيد ومدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ونائبه وليد سلطان ورئيس قسم الساحات الرياضية احمد الصايغ وطارق الجلاهمة مدير مركز العاصمة للبولينغ، حيث تم تكريم أصحاب المراكز الاولى لكل فئة.