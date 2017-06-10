«هناك فرق بين الدراما وقلة الأدب»

الفنان الكبير محمد صبحي في مداخلة لبرنامج العاشرة مساء متحدثا عن دراما رمضان هذا العام والأعوام القليلة السابقة، مؤكدا ان الفن الدرامي يجب ألا يكون مراقبا من جميع الجهات، وإلا فلن يكون هناك فن بالمعنى الحقيقي.. وفي المقابل لا يجب على صانع العمل الدرامي ان يفلت منه الزمام ويفرط منه العقد فيقدم ما نطلق عليه «قلة أدب»، وهو يقول انها دراما الواقع، مضيفا: «هنا المشكلة الحقيقية.. ان كنت لا تريد رقابة فأولى بك ان تراقب ضميرك أولا».