عبدالعزيز جاسم

وافق مجلس إدارة نادي القادسية على تجديد إعارة لاعبه فهد الأنصاري للموسم الثاني على التوالي لنادي اتحاد جدة السعودي مقابل 200 ألف دولار لمصلحة النادي دون الكشف عن قيمة صفقة انتقال اللاعب كاملة، والتي علمت «الأنباء» أنها قاربت المليون دولار، واستمرت المفاوضات بين الناديين لأكثر من شهر حتى تمكن الطرفان من الوصول حل يرضي جميع الأطراف مساء أول من أمس.

من جهته، توجه نجم فهد الأنصاري بالشكر لإدارة نادي القادسية بعد موافقتهم على تجديد إعارته للاتحاد لموسم آخر، كما شكر رجال الأعمال محمد البابطين بعد تكفله بدفع باقي مستحقاته من نادي القادسية.

وقدم الأنصاري مستوى لافتا مع الاتحاد وكان ضمن قائمة أفضل 11 لاعبا في دوري جميل ما جعل العديد من الأندية السعودية والخليجية تقدم له عروضا رسمية إلا ان إصرار اللاعب ورغبته في تكملة المشوار مع الاتحاد كانا وراء تجديد إعارته لموسم آخر.