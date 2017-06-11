رسائل إنسانية وجهت إلى الشعوب الخليجية

الدورة مستمرة خلال السنوات المقبلة

الحضور الجماهيري زاد عن الألف شخص

توزيع 30 جائزة نقدية وجائزتين عينيتين و100 كرة هدية للجماهير أحمد السلامي

أسدل الستار على منافسات بطولة النائب السابق المحامي أحمد خليفة الشحومي بنسختها الأولى مساء أول من أمس بتتويج فريق ديوانية مشاري العازمي بطلا للبطولة عد نجاحه في تحقيق الفوز على فريق ديوانية الشحومي بثلاثية نظيفة ليحل الأخير في المركز الثاني، كما حصل فريق ديوانية الغانم على المركز الثالث بعد فوزه على فريق تشلسي بهدفين دون رد، وذلك وسط حضور جماهيري كبير فاق الألف شخص يتقدمهم عدد من وجهاء قبيلة العوازم وشخصيات عامة تابعت أحداث وفعاليات الحفل الختامي.

من جهته، وجه راعي البطولة أحمد الشحومي مجموعة من الرسائل التي بثها عبر كلمته التي قال فيها: بداية نسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يمن على ولي أمرنا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بموفور الصحة والعافية على المجهود الجبار الذي يبذله في سبيل احتواء الأزمة الخليجية، وذلك من خلال تصدره المشهد بحكم علاقاته الوطيدة مع حكام دول مجلس التعاون الخليج العربية وخبراته الطويلة والتي بدأها من خلال جولاته لتقريب وجهات النظر واحتواء الأزمة، وهو ما يجعلنا نزداد اعتزازا وفخرا بسموه الذي استحق أن يكون أميرا للإنسانية والديبلوماسية وأبا روحيا لدول الخليج العربية.

وأضاف: إن ما نتمناه هو أن تنقشع سحابة الصيف التي ألقت بظلالها على خليجنا الذي نعتز ونفتخر بانتمائنا له، وأن يعود الوئام والسلام كما كان في الماضي وتتوطد العلاقات الخليجية مع بعضها الآخر، وتشرق شمس السلام لتضيء المسيرة الخليجية المشتركة التي يضرب بها المثال من خلال اللحمة والوحدة والتكاتف والتعاضد على كل الأصعدة.

أما الرسالة الثانية فقد وجهها إلى المسؤولين في الدولة عن رعاية الشباب بضرورة وضع برامج متكاملة لحماية الشباب من المخاطر المحدقة بهم وفتح آفاق للتعاون مع جهات القطاع الخاص لاستثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال المراكز الصيفية وإقامة أنشطة رياضية متنوعة وزيادة عدد الساحات الرياضية وفتح المجال أمام الشباب لشغل وقت فراغهم بما يضمن أن يعود عليهم بالنفع والفائدة.

فيما وجه الرسالة الثالثة إلى سكان منطقة سلوى قال فيها: بعد أن تم إسدال الستار على بطولتنا الرمضانية الأولى، نعلن عن تكريم وجهاء وشهداء منطقة سلوى بإطلاق أسمائهم على الجوائز المقدمة، والبداية في جائزة المرحوم سالم الحيص للفريق المثالي، وجائزة الشهيد محمد الصواغ لأفضل حارس مرمى، وجائزة الشهيد محمد بن حجز لأفضل لاعب، كما أطلقنا على كأس المركز الثاني اسم الشهيد سعود الزامل وكأس المركز الثالث اسم الشهيد حمد الجويسري، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي إيمانا من اللجنة المنظمة بضرورة تخليد رموز العمل الوطني والتأكيد على احترامنا لتاريخهم ومسيرتهم التي نسعى إلى تخليدها.

وختم الشحومي حديثه قائلا: بعد نجاح البطولة في نسختها الأولى بفضل من عند الله وجهود اللجنة المنظمة برئاسة مهنا المصيليت وبقية زملائه الذين أخلصوا في أداء المطلوب منهم، قررنا أن نستمر في إقامة الدورة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن تلقينا العديد من الرسائل التي حثتنا على الاستمرار نظرا لما لقته الدورة من رواج وحضور جماهيري كبير فاق التوقعات.

شكراً لـ «الأنباء» والمرزوق

تقدم النائب السابق المحامي أحمد خليفة الشحومي بجزيل الشكر إلى جريدة «الأنباء» ورئيس تحريرها الأستاذ يوسف خالد المرزوق على الدعم الكبير الذي حظيت به الدورة في نسختها الأولى والتي كان لها الأثر في إنجاح البطولة قائلا: أشكر جريدة «الأنباء» والقائمين عليها وأخص بالذكر رئيس التحرير أخي يوسف المرزوق الذي أبدى تعاونا كبيرا معنا وساهم بشكل فعال في إنجاح البطولة بنسختها الأولى من خلال الدعم الكبير الذي تلقيناه وهو ليس بالأمر الغريب عليه.وحدة خليجيةشهد حفل الختام دخول مجموعة من الأطفال إلى منصة التتويج حاملين أعلام دول مجلس التعاون الخليجية مشكلين دائرة تعبر عن الوحدة الخليجية في مشهد تمثيلي الهدف منه الإيحاء إلى تكاتف الشعوب وتلاحمها ورغبتها في المحافظة على العلاقات الخليجية المشتركة، وهو الأمر الذي حاز استحسان وقبول الجمهور الذين ردوا بالتصفيق.

مشاركة رابطة نادي الكويت

شاركت رابطة نادي الكويت في المباراة النهائية والتي مثلها رئيس الرابطة فيصل التميمي الذي حضر بمعية باقي زملائه وعملوا على تحفيز الفرق المشاركة، وهو الأمر الذي ساهم بتحفيز اللاعبين المشاركين في المباريات النهائية، إضافة إلى تفاعل الجماهير مع كل الوصلات.

النبهان عريف وأكبر معلق

اختارت اللجنة المنظمة العليا الزميل الإعلامي عبدالعزيز النبهان عريفا لحفل الختام، فيما وقع الاختيار على الزميل الإعلامي محمد أكبر معلقا على المباريات، وقد ساهم وجودهما ومشاركتهما الفعالة في الحفل بتفاعل الجماهير، حيث تركا بصمة واضحة للعيان خاصة من قبل الجماهير التي صفقت لهما بحرارة.

شكراً للحكام المميزين

توجه راعي البطولة أحمد خليفة الشحومي بالشكر الجزيل إلى حكام الدورة صالح مهدي، حمد بوجروه وخالد الكندري الذين قاموا بدور ومجهود جبار خلال فترة إدارتهم لمباريات الدورة منذ بدايتها وحتى ختامها وعملهم الدؤوب على إنجاح البطولة بكل مبارياتها.

مباراة استعراضية

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة النائب السابق أحمد الشحومي الرمضانية مباراة استعراضية على هامش اليوم الختامي والتي جمعت فريقي قدامى اللاعبين والذي ضم كلا من: أحمد الشحومي، عبدالكريم الشحومي، أحمد عجب، وليد البريكي، علي مروي، صالح البريكي، محمد البريكي، علي الجبعة ومصعب الكندري، بمواجهة فريق المرحوم ناصر الوسمي والذي ضم كلا من: خالد الغانم، محمد نصار، أحمد الجويسري، راشد الغريب، حمد الطويل، يوسف الحيص، محمد المزرم، أحمد الهيم، حامد الهيص وطلال الوسمي.