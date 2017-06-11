توّج فريق شركة مجدي بلقب بطولة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية الـ34 تحت رعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة بعد فوزه على فريق المكيمي 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ثانوية عيسى الحمد في القادسية.

وشهدت المباراة قوة وإثارة، حيث تقدم فريق المكيمي بهدف مبكر ليتمكن فريق مجدي من التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين تمكن فريق مجدي من تسجيل هدف الفوز ليحرز اللقب.

وسبقت المباراة النهائية مباراة استعراضية بين فريقي أكاديمية «ألتمت سوكر» وأكاديمية «برازوكا»، وتمكن فريق سوكر من الفوز بركلات الترجيح 3-2.

وقام القائمون على البطولة بتسليم كأس وميداليات الفريق الفائز.

وفي ختام البطولة، قام الشيخ دعيج الخليفة وبحضور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين الشرهان بتتويج فريق مجدي الحائز اللقب، وكذلك صاحب المركز الثاني فريق المكيمي. كما تم تكريم عدد من الشركات الراعية والحضور واللجنة المنظمة والحكام.

وأقيم على هامش البطولة السحب على عدد من الجوائز القيمة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين الشرهان: إن البطولة شهدت مشاركة واسعة من أقوى الفرق الرمضانية، حيث يحرص الجميع على المشاركة في دورة الشرهان التي تعتبر من أقوى الدورات الرمضانية منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن نجاح البطولة جاء بتضافر جميع الجهود من لجنة منظمة وحكام وفرق مشاركة وكذلك الرعاة.

وشكر الشرهان راعي البطولة الشيخ دعيج الخليفة على دعمه وتواجده في المباراة النهائية، كما شكر تلفزيون الكويت على حضوره وتغطيته لأحداث البطولة. والشكر موصول لجميع الرعاة الذين نعتبرهم شركاء في النجاح.

وختم الشرهان حديثه بالقول: إن البطولة ستشهد تطورا كبيرا في الموسم المقبل.

من جهته، أعرب مدير وكالة شركة «مجدي» إبراهيم نمر عن سعادته لتحقيق اللقب والذي جاء بمجهود اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية طيلة فترة منافسات البطولة. وأشار الى ان الرئيس التنفيذي لشركة «مجدي» ماجد عبده كان الداعم الأساسي للفريق منذ انطلاق البطولات في الشهر الفضيل، حيث شاركنا بأكثر من بطولة.

وأضاف نمر: ان الهدف من مشاركتنا بالدورات الرمضانية ليس المنافسة على البطولات بل تشجيع الرياضة وتقديم كل ما هو صحي.

وأثنى نمر على القائمين على البطولة وعلى رأسهم رئيس اللجنة المنظمة حسين الشرهان.