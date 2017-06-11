مبارك الخالدي

توج فريق جمعية الزهراء التعاونية بطلا لدورة اتحاد الجمعيات التعاونية الرمضانية في نسختها الـ ١٣ التي أقيمت برعاية «الأنباء» بعد تغلبه في المباراة النهائية على جمعية اشبيلية ٢-١ في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي التضامن مساء أول من امس (الجمعة)، كما حصل فريق جمعية الأندلس والرقعي على جائزة الفريق المثالي. وشهد الحفل الختامي وزير الصحة د.جمال الحربي ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هاشم الكندري وراعي الدورة احمد محمد العتيبي وأعضاء الاتحاد ورئيسا جمعية الزهراء واشبيلية بسام الديحاني ومساعد السلطان وأعضاء مجلس إدارة الجمعيتين وجمهور من محبي رياضة كرة القدم للصالات.

وقال الوزير الحربي عقب تتويج الفريق البطل: نهنئ صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة الشهر الفضيل ولياليه المباركة. وأضاف: يشرفنا في وزارة الصحة رعاية مثل هذه المناسبات وخصوصا الرياضية منها، لاسيما هذه الدورة الـ ١٣ لاتحاد الجمعيات التعاونية، ولا شك أن الرياضة من أهم الوسائل لمكافحة الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسكري.

وقال: أسجل شكري وتقديري للقائمين على هذا النشاط الرياضي، لافتا إلى دور إدارة الطوارئ الطبية في تنظيم دورة رمضانية وكذلك مساهماتها في إنجاح الأنشطة الرياضية.

وكان الحفل الختامي قد بدأ بالسلام الوطني تلاه مباراة استعراضية جمعت فريقا يمثل رؤساء الجمعيات التعاونية وآخر يمثل عددا من اللاعبين المشاركين في البطولة وانتهت بفوز الأول بركلات الترجيح ٢-١.