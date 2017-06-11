توج فريق الشهيد احمد قبازرد بكأس دورة شهداء الجابرية الحادية والعشرين بعد تغلبه على فريق الشهيد احمد قمبر بثلاثة أهداف لهدف في نهائي مثير للبطولة التي أقامتها جمعية الجابرية التعاونية على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم.

وقام رئيس مجلس الإدارة حسين دشتي بتتويج الفريق الفائز بكاس الدورة في حضور أعضاء مجلس الإدارة، كما قام بتكريم أفضل لاعب وحكام الدورة عبدالعزيز الصراف وعبدالعزيز أمان وعبدالله مراد ومحمود البلوشي وكذلك رئيس اللجنة المنظمة العليا صادق صفر والمنسق العام محمد عيسى واللجان العاملة على التنظيم الجيد الذي نال اشادة من الجميع.

وقبل النهائي أقيمت مباراة استعراضية بين الأخضر والأصفر، حيث مثل الأولى قدامى لاعبي منطقة الجابرية من اللاعبين الدوليين أمثال حميد ومنصور باشا وعبدالرضا عباس واحمد عسكر وإسماعيل حبيب وعادل يوسف وعادل محمود وبدر الدريع ومحمد دشتي، فيما مثل الأصفر أعضاء مجلس الإدارة سعيد أسيري وصادق صفر وصلاح الكندري وعبدالهادي غضنفري وعبدالله السلمان، انتهت بالتعادل حيث سجل للاخضر حميد باشا واحمد عسكر وسجل للاصفر سعيد اسيري وصفر، واستمتع الجمهور بمهارات اللاعبين القدامى ومهاراتهم الفنية، كما نالت فقرات المهرجان النهائي إعجاب الجمهور الحاضر.

جاءت المباراة النهائية مثيرة وممتعة، حيث أبدع لاعبو الفريقين في تقديم فاصل مهاري نال تصفيق الحضور، حيث تألق في صفوف قبازرد كل من علي دشتي وأحمد حيدر وعلي الشيرازي والمحترفين المصريين وحيد هشام وإسلام محمد ورمضان غريب وابراهيم عايد، وفي صفوف قمبر كان هناك عبدالله المجادي ومحمد جعفر وناصر الصراف ومحمد الفضلي ويوسف شطب وعبدالملك المحمد وعلي ضاهر.

ونجح الفريق الفائز في تسجيل الفرصة التي لاحت له في الشوط الأول الى هدف عن طريق المحترف المصري إسلام محمد، كما كان لحارس مرماه دور كبير في الذود عن مرماه وإنقاذ العديد من الأهداف المحققة، في الوقت الذي تراجع أداء الفريق الخاسر في الشوط الثاني وعدم تحقيق التغطية المطلوبة في الهجمات المرتدة معتمدا على التصويب من بعد، واستغل لاعبو قبازرد حالة التراجع وسجل المصري اسلام محمد الهدف الثاني له ولفريقه في منتصف الشوط الثاني، وبعدها قلص ضاهر النتيجة بالهدف الأول لفريقه وينهي غريب المباراة بتسجيله الهدف الثالث.