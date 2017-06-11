حظي برنامج «على البال» على قناة سبورت الرياضية بمتابعة جيدة من المشاهدين، خصوصا أن توقيت البرنامج يوميا الساعة السابعة والربع بعد صلاة المغرب وتميز البرنامج في الرتم السريع والبساطة في الأسئلة والحوار، وتغيير الضيوف الذين يتكررون في كل البرامج، ولكن ضيوف «على البال» شاهدناهم ربما للمرة الأولى وهم حامد العمران وعبدالرضا السماك ومحمد فليطح وفهد عساف وفيصل صيوان ووليد الهندى وطلال الفضلى ومحمد إسماعيل الأنصارى وعبدالمحسن مرتضى وربما في الحلقات القادمة نشاهد وجوها جديدة.

ونجح مقدم البرنامج المخضرم جابر نصار في إدارة الحوار بأسئلة شخصية ورياضية لا تتكرر، وقد تم اختيار مكان تراثي جميل لبرنامج «على البال» وهو بيت السدو، كما ساعد على نجاح البرنامج المكان والإضاءة والتصوير والإخراج المميز للمخرج فهد مطلق المطيرى ومساعده محمود بهبهاني، والمخرج المنفذ بشار الخوالد. وبرنامج «على البال» من إعداد جابر نصار وإبراهيم حبيب الفيلكاوى، وهو برنامج بالفعل يستحق المشاهدة.