«ناصر» اقتنص لقب «الأصدقاء» في أجواء احتفالية وبحضور غفير

وسط أجواء احتفالية رائعة، وبحضور غفير يتقدمه شخصيات عامة ورياضية، اختتمت أمس الأول الجمعة منافسات دورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي الكويت خلال الفترة من 29 مايو الماضي حتى 9 الجاري، وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

حضر الحفل الختامي للدورة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي شارك في المباراة النهائية لدورة الأصدقاء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية بدر السبيعي، ومدير عام الشركة فواز الأحمد، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، ومدير الهيئة العامة للرياضة السابق اللواء متقاعد فيصل الجزاف، ونجوم الكرة الكويتية في عصرها الذهبي جاسم يعقوب وفتحي كميل وأحمد الطرابلسي وسعود بوحمد ومحمد كرم، إلى جانب الجماهير الغفيرة التي كان لها دور رئيسي في نجاح البطولة.

ونجح فريق الشهيد سالم علي الكندري من اقتناص لقب دورة البراعم بفوزه في المباراة النهائية على فريق الشهيد فايق عبدالجليل بركلات الترجيح 6-5 بعد أن فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة اللقاء، وحفلت المباراة بالمتعة والإثارة وإهدار عدد كبير من الفرص نظرا لتألق حارسي الفريقين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية للدورة على المحترف البلغاري كوستينو (فريق الشهيد فايق عبدالجليل) لمنحه جائزة الفارس الأسمر فتحي كميل لأفضل لاعب في الدورة، وعبدالعزيز الصليلي (فريق الشهيد سالم علي الكندري) جائزة الحارس الكبير أحمد الطرابلسي لأفضل حارس، واللاعب عبدالعزيز هزاع (فريق الشهيدة وفاء العامر) على جائزة الأسطورة جاسم يعقوب لهداف البطولة برصيد 4 أهداف.

وتتم تتويج اللاعبين الثلاثة بكأس أفضل لاعب وحارس وهداف بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 150 دولارا لكل منهم من قبل النجوم الكبار فتحي كميل وأحمد الطرابلسي وجاسم يعقوب.

كما توج فريق أصدقاء يوسف ناصر بلقب دورة الأصدقاء بعد الفوز على فريق أصدقاء بدر المطوع بثلاثة أهداف لهدف واحد، وواصل نجوم منتخبنا الوطني تقديم مستويات عالية مغلفة بالمتعة والإثارة بسبب دعم وتشجيع الجماهير لجميع اللاعبين من دون استثناء.

وجاءت مشاركة رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم مع فريق أصدقاء بدر المطوع، ليقدم بدوره فاصلا من المهارات والتمريرات الحريرية للاعبين.

وأقيمت عقب انتهاء نهائي دورتي البراعم والأصدقاء احتفالية أنيقة تليق بالدورة التي نالت رضا وإعجاب وتقدير الجميع، حيث قام الوزير أنس الصالح، وبدر السبيعي، وفليطح، بتتويج فريق أصدقاء يوسف ناصر بكأس دورة الأصدقاء بالإضافة إلى الميداليات الذهبية والجائزة المالية البالغة 7500 دولار، فيما تم تتويج فريق أصدقاء بدر المطوع بالميداليات الفضية والجائزة المالية البالغة 6000 دولار.

كما تم تتويج فرق البراعم أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية إلى جانب الجوائز المادية، حيث حصل فريق الشهيد سالم علي الكندري (المركز الأول) على 3000 دولار، وفريق الشهيد فايق عبدالجليل (المركز الثاني) على 2800 دولار، وفريق الشهيد محمد سالم الصواغ (المركز الثالث) على 2500 دولار، وفريق الشهيدة أسرار القبندي (المركز الرابع) على 2000 دولار.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن سعادته بنجاح الدورة بشكل لافت للنظر، مضيفا أن أسباب النجاح ترجع إلى عمل اللجنة المنظمة على تطوير الدورة بشكل مستمر وطرح العديد من الأفكار وتنفيذ البعض منها.

وشدد الصالح على أن إدارة الشركة الكويتية للاستثمار حريصة تماما على نجاح الدورة لذلك بدأ العمل للاستعدادات للنسخة الثالثة قبل 5 شهور من خلال التصفيات التمهيدية إلى جانب الوقوف على جميع الأمور التنظيمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن الشركة حريصة على العمل لدعم النشء والشباب في كل مناحي الحياة، مضيفا أن الدورة الرمضانية هي جزء مما تقدمه الشركة للبطولة للمجتمع وذلك من أجل كشف النقاب عن اللاعبين الجدد وصقل مواهبهم.