أبل يسقط نجوم الجهراء في منافسات البراعم

حجزت فرق بي ام دبليو وكاظمة وrar بطاقات العبور للأدوار الرئيسية بعدما حققت المطلوب ضمن منافسات اليوم الرابع عشر بدورة المرحوم مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الأولى، لم يجد فريق بي ام دبليو صعوبة في اجتياز اختباره الثالث وحصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات بتغلبه على فريق وزارة الكهرباء بخماسية نظيفة، سجلها كل من عبدالرحمن الطويل (هدفان) وجريلو وبشينو (هدفان).

ولحق كاظمة بفريق بي ام دبليو وتأهل كثاني المجموعة، مستفيدا من فارق الأهداف، بعد تعادله مع فريق تريبل أو القطري بهدف لكل منهما، حيث سجل كاظمة أولا عن طريق البرازيلي جوردي، بينما سجل مواطنه رودريغو هدف التعادل لتريبل أو الذي ودع الدورة، بعدما قدما عروضا جيدة.

وفي المباراة الثالثة، أكد فريق rar جدارته بالتأهل بفوز ساحق على مركز الزامل للتأهيل بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل للفائز الهولندي نجيب علوش ومعاذ عسيري وجاسم احمد وإيهاب السعد، وسجل للخاسر علي المبدي ومبارك البناي.

حسابات معقدة

يشهد اليوم أربع مواجهات، تجمع الاولى فريق المرحوم علي كرم مع البلوز ونادي الجهراء مع الخليج للكابلات وطارش للعطور مع هوليداي ان وبنك الائتمان مع فريق المرحوم احمد الرومي.

ويبحث البلوز في المواجهة الأولى عن العلامة الكاملة وتصدر مجموعته بثلاثة انتصارات، فيما سيكون الخطأ ممنوعا على الجهراء والكابلات في المواجهة الثانية، حيث يحتاج الجهراء الى نقطة التعادل للتأهل، والكابلات للفوز لإعلان صعوده.

نفس الحال ينطبق على مواجهة طارش للعطور مع هوليداي ان، فالأخير يكفيه التعادل للتأهل، بينما سيكون طارش في أشد الحاجة الى النقاط الثلاث من اجل العبور للدور التالي.

كما تحمل مواجهة الرومي مع الائتمان نفس الأهمية، فالأخير يدخلها بثلاث نقاط، ولا يفيده سوى الفوز من أجل التأهل، بينما سيلعب الرومي على خيار التعادل للحاق بالمتأهلين.

سبب انتشار اللعبة

من جهته، اكد عضو لجنة كرة الصالات بالاتحاد البحريني احمد العامر انهم يتابعون ويحضرون دورات عديدة، إلا أن للدورة طابعا خاصا، لافتا الى انهم يحرصون على متابعتها منذ سنوات، مردفا أن لها فضلا كبيرا في انتشار كرة الصالات بالخليج عبر جلب نخبة من ابرز لاعبي الصالات في العالم، ما انعكس على المشاركين، معتبرا ان خير دليل على ذلك تطور ازرق الصالات بطل الخليج وأحد المتأهلين دائما للنهائيات الآسيوية.

فوز أبل

نجح فريق مركز حسن ابل في إلحاق الخسارة بنجوم الجهراء بهدفين من دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبراعم ليتأهل كثاني فرق المجموعة لدور الستة عشرة الذي شهد أيضا تأهل براعم العميد وبرازوكا بعد فوز براعم العميد على نادي اليرموك ب بهدف من دون رد في لقاء مثير حفل بالمتعة والندية في حين جاء تأهل برازوكا بخماسية في مرمى الهلال أ.

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن المجموعة الرابعة لتحديد آخر الفرق المتأهلة لدور الستة عشرة، فيلعب خلف العنزي مع تاكتيك ويواجه أكاديمية سدن الشهيد احمد ابل، فيما يلاقي الفلاح فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف.

من البطولة

٭ قامت فرقة حمد أمان بإحياء احتفالية القرقيعان ضمن منافسات اليوم الرابع عشر، التي شهدت توزيع القرقيعان على الأطفال بمبادرة من شركة زين الراعي الرئيسي للدورة.

٭ قدم قائد فريق تريبل أو القطري رحمة الكواري درعا لمدير الدورة حسين غانم، وشكره على اتاحة الفرصة لفريقه للمشاركة في الدورة.

٭ حصل البرازيلي رودريغو لاعب فريق تريبل أو القطري على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الرابع عشر.