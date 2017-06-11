انطلقت منافسات الدور ربع النهائي من دورة شهداء القرين الرمضانية لكرة القدم الـ 24 التي تقام تحت رعاية نائب مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد ان اكتمل عقد الفرق الـ 8 المتأهلة لهذا الدور من البطولة التي تجري منافساتها على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مبارك الكبير (قطعة 2)، حيث تمكن فريقا المرحوم موسى الرمضان والشهيد إبراهيم علي منصور من الالتحاق بركب الفرق المتأهلة عقب تغلبهما على فريقي المرحوم مساعد الميلم والمرحوم عبدالكريم عبدالرضا البلوشي (5-4 و5-3) في آخر لقاءات دور الـ 16 حيث شهدت المباراتان إثارة وندية بين الفرق المتنافسة استمرت لآخر الدقائق وكانت الركلات الترجيحية هي الفيصل في التأهل بعد أن انتهتا بتعادل إيجابي (1-1 و2-2) على التوالي، وبالتالي انضم الفريقان الى الفرق المتأهلة للدور الربع نهائي من الدورة والتي تأهل اليه أيضا فريق المرحوم عموم العازمي الذي واجه بالأمس نظيره فريق الشهيد بدر ناصر العيدان وفريق الشهيد خالد محمد الكندري الذي التقى فريق بوابة دسمان في منافسات اليوم الأول من هذا الدور.

وسيتعين على فريق المرحوم موسى الرمضان مواجهة نظيره فريق المرحوم حسين البلوشي في المباراة الأولى مساء اليوم، بينما يلتقي فريق الشهيد إبراهيم علي منصور مع فريق مركز النصر الرياضي في المباراة الثانية، على أن تنطلق غدا منافسات الدور نصف النهائي من البطولة بعد تحديد الفرق الفائزة من الفرق الـ 8، حيث من المنتظر أن تتزايد الندية والإثارة في منافسات الدورة، خاصة في ظل تقارب مستويات الفرق المتأهلة.