ناصر العنزي - يعقوب العوضي

بعيدا عن أجواء السياسة والشد والجذب في قاعة عبدالله السالم، التقت الحكومة بالنواب في مباراة استعراضية على هامش دورة المرحوم عبدالله الروضان الرمضانية لكرة القدم، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوزراء والنواب وجمهور غفير استمتع بأحداث مباريات الدورة واللقاء «الحكومي - النيابي» بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة والعاملين بها وعدد من نواب مجلس الأمة.

انتهت المباراة بفوز النواب على الحكومة بهدفين مقابل هدف وسجل أولا عبداللطيف الروضان للحكومة من كرة بعيدة دخلت مرمى الحارس رياض العدساني، وبعدها شارك النجم بدر المطوع والذي يعمل في حرس المجلس وحاول التسجيل، ولكن الحارس الوزير ياسر أبل أنقذ الموقف، وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات ونجح مرزوق الغانم من تسجيل هدف التعادل من متابعة لكرة بدر المطوع ثم سجل الغانم أيضا هدف الفوز من تسديدة قوية متقنة لاقت استحسان الجمهور.

مثل النواب: مرزوق الغانم، عمر الطبطبائي، ثامر السويط، رياض العدساني، فيصل الكندري، نايف المرداس، ماجد المطيري، ناصر الدوسري، أحمد الفضل، خليل أبل، الحميدي السببعي، علام الكندري وبدر المطوع.مثل الحكومة: محمد العبدالله، ياسر أبل، محمد الفارس، خالد الروضان، ، جمال الحربي، عبداللطيف الروضان، نايف العجمي، فواز الفضل، حمود فليطح، أحمد جاسم، وجاسم الهويدي.

رفع النواب والوزراء لافتة كتب عليها شكرا أمير الإنسانية، خليجنا واحد.وقبيل انطلاق المباراة، قام أعضاء مجلس الأمة عسكر العنزي والحميدي السبيعي ورياض العدساني والوزير ياسر أبل وحارس مرمى النادي العربي ومنتخبنا الوطني السابق احمد جاسم بالنقاش حول طرق اللعب، اذ سأل احمد جاسم النائب السبيعي حول خطة المباراة فأجابه «لا يوجد لدينا سوى الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، أما الدفاع فما (يدور) عندنا».وشهدت صالة الدعية حضورا جماهيريا غفيرا واحتفالات وأهازيج قبل بداية اللقاء المرتقب وأشعلت الجماهير المدرجات بآلاتها الموسيقية خاصة «الهبان» والذي تفاعل معه الجميع وقام الفنان شهاب حاجية بتقديم فقرة المسابقات الجماهيرية وتوزيع الجوائز وتنظيم المسابقات الجماهيرية فيما بين المباريات.الهويدي: أتمنى أن أكون كالمعهود من جهته، اكد نجم منتخبنا الوطني السابق ونادي السالمية ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للرياضة جاسم الهويدي أن التجمع الأخوي والأجواء الأسرية في البطولة تعتبر فوزا للجميع. وأضاف (مازحا): واجهت بعض الاعتراضات على انضمامي لاحد الفريقين ولكن أتمنى ان اكون عند حسن ظن الجميع وان تكون مباراة ممتعة للجميع. وقام الإعلامي القدير محمد المسند بتقديم المباراة واللاعبين قبل مباشرة الاستعراض الترفيهي للجماهير.

الفضالة: الحكومة ما تقدر على مجاراة النواب

بارك النائب يوسف الفضالة للجميع وخص رواد دورة الروضان بما تبقى من الشهر الفضيل، وأضاف موجها كلامه للحكومة: ما قدرتم على مجاراة النواب بالبرلمان وما قدرتم على مجاراتهم مجددا بالملعب. وأضاف ان فريق النواب يضم مجموعة من الشباب الأكثر جاهزية فنيا وبدنيا، مردفا بأنه فضل الانضمام للجهاز التدريبي في ظل وجود لاعبين آخرين يمتلكون مهارات فنية وقدرات بدنية تخدم الفريق.

الحربي: الرياضة بوابة التصدي للأمراض

هنأ وزير الصحة د.جمال الحربي سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب بالشهر الفضيل، مشيرا الى ان الهدف من المباراة بالمقام الاول يبقى زيادة الترابط وتوطيد العلاقات بين الحكومة والنواب. واكد ان الرياضة مهمة ومن احد عوامل الحفاظ على الصحة والوقاية الى جانب التصدي للأمراض حيث تعمل على حماية الانسان، لافتا الى انه يشارك في مباراة الحكومة والنواب للمرة الاولى.

الروضان: فعالية تعبرعن التعاون بين السلطتين

تقدم امين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان بالتهنئة بما تبقى من الشهر الفضيل، مضيفا انه في هذا اللقاء نتشرف ونفتخر بمثل هذه الفعاليات التي تعبر عن التعاون بين النواب والحكومة، مضيفا ان فريق الحكومة لم يكن موفقا خلال شوطي المباراة.

العبد الله: هزيمة الحكومة متوقعة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله ان الحكومة حاولت ان تستخدم الامكانات المتاحة ولكن التوفيق لم يحالفهم، مردفا «هناك وجوه جديدة بتشكيلة الحكومة ذات كفاءة عالية سياسيا ولكن بالملعب الامر يختلف حيث يحتاج للياقة بدنية وبسبب ذلك توقع هزيمة الحكومة قبل انطلاقة المباراة».

الكندري: فوز مستحق

كشف النائب فيصل الكندري عن محاولات حكومية واتصالات للتأثير على فريق النواب، مبينا انهم بقيادة رئيس المجلس النائب مرزوق الغانم خرجوا بفوز مستحق على الحكومة.

خالد الروضان: أجواء هادئة

أكد وزير الصناعة والتجارة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الهدف الأساسي هو التواصل في اجواء هادئة تعكس العلاقات الأخوية بين الحكومة والنواب. واضاف ان من مميزات الدورة ان تجمع بين جميع الأطراف في عادة رياضية لا تنقطع.

أنييستا والأنصاري في مباراة الحلم الثانية اليوم

يتجدد اللقاء في دورة الروضان اليوم بمباراة الحلم الاستعراضية الثانية بمشاركة نجم برشلونة والكرة الاسبانية «الرسام» اندرياس انييستا في مواجهة فهد الأنصاري نجم القادسية والمعار الى اتحاد جدة السعودي.

ويظهر انييستا في الدورة للمرة الاولى، لينضم الى كتيبة الأساطير الذين مروا على الدورة وشاركوا في مباريات الحلم، وكان آخرهم الويلزي ريان غيغز اسطورة مان يونايتد، كما سيظهر في النسخة الحالية ايضا الثنائي المصري الشهير محمد ابوتريكة وعصام الحضري بالإضافة الى الحارس الاسباني ايكر كاسياس. وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع 50 بطاقة على الجماهير من أجل التقاط الصور التذكارية مع انييستا، الى جانب اختيار نخبة من اللاعبين المحليين والمحترفين للمشاركة في مباراة الحلم الثانية مع فريقي انييستا والأنصاري. ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدور الاول بالدورة، فريق كويت كابيتال مع فريق المرحوم مساعد الميلم وفريق مجموعة عبدالله رداد مع ماكدونالدز. وكانت منافسات اليوم الخامس عشر قد شهدت تعادل ديوانية مناحي العصيمي مع الحد البحريني من دون أهداف، ليتأهل العصيمي رسميا ويودع الحد مبكرا.