قام النصر برعاية ودعم دورة جمعية مبارك الكبير والقرين الثالثة لكرة القدم، وذلك انطلاقا من الأهداف التي ينشدها النصر وإيمانا منه بضرورة حث وتشجيع الهيئات والجمعيات الحكومية والخاصة، فقام برعاية ودعم دورة جمعية مبارك الكبير والقرين الثالثة لكرة القدم التي تنظمها ادارة الجمعية.

وقد اختتمت دورة جمعية مبارك الكبير والقرين الثالثة لكرة القدم يوم 6 يونيو 2017 نشاطها بتفاعل كبير من الفرق المشاركة واللاعبين والحضور. وقام النصر بدعم تلك الدورة الرياضية للمرة الثالثة على التوالي من منظور التشجيع والترغيب في الرياضة وحث الشباب على تسخير وقتهم بهدف تنمية الصحة وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك. ومن هذا المنطلق، كان دعم ورعاية النصر ضروري لإنجاح تلك الدورة، فكل عمل تشجيعي اجتماعي يحتاج الى دعم ورعاية من الشركات الوطنية المحلية ولا يخفى علينا ان النصر من الشركات الرائدة في مجالات الدعم والرعاية والخدمات المجتمعية. و«النصر» من احدى أكبر وأقدم شركات بيع التجزئة للملابس الرياضية للرجال والنساء والأطفال، بالاضافة الى كل ما يتعلق بالرياضة من أجهزة وأدوات والعاب رياضية تجدونها فقط في معارض النصر والمنتشرة في مناطق الكويت.

والجدير بالذكر ان النصر في طليعة الشركات الكويتية التي تضم منتجات تحمل علامتها التجارية في الكويت وكذلك في المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، عمان، العراق، وباكستان.