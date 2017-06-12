كرّم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات دوري «فيفا» والصالات والشاطئية للدرجة الأولى والحكام

عبدالعزيز جاسم

قال رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة فواز الحساوي ان القرار النهائي للاتحاد كان لمصلحة العربي في مسألة الـ 3 نقاط وذلك في شهر ديسمبر الماضي ولكن وفقا للقانون «34»، تظلم الكويت لدى الأولمبية واستمر القرار هناك مدة طويلة، ليحسم الأمر في النهاية للنادي المتظلم.

واضاف: وفقا للقانون ذاته تظلم العربي إلى الوزير المختص ومن ثم الهيئة العامة للرياضة التي لجأت للتصويت واحتسبت النقاط الثلاثة لمصلحته، قبل أن يلجأ الكويت للمحكمة الإدارية التي حسمت الأمر لصالحه، لذا كان لزاما على اتحاد الكرة تطبيق القرار كونه جهة معينة لاسيما أنه في حال عدم تنفيذ الحكم سيتم مساءلة القائمين على الاتحاد قانونيا، قائلا «اتحدى اي واحد مكان فواز الحساوي يأتي له قرار من المحكمة ولا يطبقه»، مبينا أنه ليس مع طرف ضد آخر، لافتا الى انه لا يمكن ان يطبق الكتاب الوارد من «فيفا» لأن اللجنة المعينة غير معترف فيها هناك كما انه صدر حكم محكمة.

وتابع الحساوي أن الجميع يعلم أنني قدساوي لكن عندما يقرر النادي الموافقة على احتراف عدد من اللاعبين ويفرط في عدد من النقاط أمام الصليبخات وخيطان والتضامن والسؤال هنا: هل كان مجلس إدارة القادسية حريصا على الفريق منذ بداية الموسم وليس في نهايته والذي شهد عددا من الاجتماعات؟ مشيرا الى أن الفوز في احدى المباريات السابقة كان يضمن للفريق الفوز بلقب الدوري بغض النظر عن نتائج الكويت.

الأصفر لم يعترف

وبين الحساوي أن القادسية لم يعترف باللجنة المؤقتة للاتحاد التي تم تعيينها من الهيئة العامة للرياضة وفقا للقانون 34، وبالتالي من لم يعترف باللجنة لا يستحق المكافأة لكن القادسية وافق على الحصول على المكافأة المخصصة لهم من خلال رد رسمي.

حكم قضائي

وأكد الحساوي على أنه في حال حصل القادسية على حكم قضائي سيتكفل الاتحاد بمنحهم درع الدوري، مشيرا إلى أن الأصفر وفق قرار الاستئناف في اتحاد الكرة هو بطل الدوري لكننا ملزمون في قانون وعلينا تطبيقه.

حفل تكريم

وكان الاتحاد أقام حفلا مساء اول من أمس السبت بفندق الجميرا لتكريم الفرق الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات دوري فيفا والصالات والشاطئية للدرجة الأولى وذلك للموسم الرياضي 2016/2017.

ومنحت اللجنة المؤقتة أندية الكويت (بطل دوري فيفا) مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار، والقادسية (المركز الثاني) 70 ألفا دينار، والنصر (المركز الثالث) 50 ألف دينار، والكويت (بطل دوري الصالات) 12 ألف دينار، وكاظمة (المركز الثاني) 10 آلاف دينار، والسالمية (المركز الثالث) 7 آلاف دينار، والكويت (بطل دوري الشاطئية) 5 آلاف دينار، والعربي (المركز الثاني) 3 آلاف دينار، والقادسية (المركز الثالث) 1000 دينار.

تكريم الحكام

كما كرمت اللجنة المؤقتة الحكام الجدد ومن بينهم العنصر النسائي الذي دخل مجال التحكيم للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، والمديرون والإداريون المميزون بالأندية، ووزرات الدولة ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء ووزارة الإعلام (تلفزيون الكويت)، إلى جانب حارس القادسية أحمد الفضلي لحصوله على كأس المرحوم سمير سعيد كأفضل حارس مرمى وحصوله على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من رئيس الاتحاد فواز الحساوي.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية بالأندية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأسبق الشيخ أحمد اليوسف.

تهنئة للقيادة

وقال الحساوي في كلمة ألقاها خلال الحفل «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، اهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة شهر رمضان الفضيل اعاده الله على قيادتنا الرشيدة والشعب الكويتي بالخير واليمن والبركات».

ختام المنافسات

وأضاف «اختتمت منذ أيام قليلة منافسات مسابقات كرة القدم والصالات والشاطئية بنجاح بفضل من المولى عز وجل وبالجهود التي بذلتها اللجان العاملة بالاتحاد، وها نحن نحتفل بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في بطولات الدرجة الأولى، وذلك بمنحهم المكافآت المالية المخصصة لهم والتي تم تخصيصها بوعد قطعته اللجنة الانتقالية على نفسها منذ اليوم الأول الذي تولت فيه إدارة شؤون الاتحاد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد».

حافز للجميع

وتابع «أتمنى من المولى عز وجل أن تكون المكافآت التي ستحصل عليه الفرق بمنزلة حافز لجميع الفرق في المواسم المقبلة لتقديم مستوى مميز ومن المؤكد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على مستوى الكرة الكويتية».

تهنئة قلبية

وختم قائلا «في النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقات الدرجة الأولى بالتهنئة القلبية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما أتمنى التوفيق لجميع الفرق في الدخول بأجواء المنافسة على جميع الالقاب».