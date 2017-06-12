حامد العمران

قرر مجلس ادارة نادي النصر تعيين اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني لكرة اليد نايف الرندي مديرا فنيا لفرق الناشئين للموسم الجديد.

وقال الرندي انه سيضع خطة تدريبية خلال الايام المقبلة ويقدمها لمدير اللعبة مطلق العدواني، مشيرا الى انه سيتم التعاقد مع مدربين للمراحل السنية والتركيز على القاعدة بالتعاقد مع مدرب صاحب خبرة طويلة وذلك لإعادة العنابي الى الواجهة خلال السنوات القليلة المقبلة، واكد ان النصر كان في السابق ينافس على المراكز الأولى في بطولات المراحل السنية وابتعد في السنوات الاخيرة بسبب عدم التركيز على القاعدة الى جانب انقطاع اللاعبين عن التدريبات على فترات كبيرة وهذا ما يؤدي الى هبوط المستوى الفني مما يكبد الفرق خسائر غير متوقعة نتيجة النقص في الجانبين الفني والبدني، مبينا انه سيتم تلافي كل السلبيات الماضية للنهوض من جديد بمستوى الفرق.

وشكر الرندي مجلس ادارة نادي النصر على ثقته وخص بالذكر مدير اللعبة مطلق العدواني، متمنيا ان يحقق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة.