مبارك الخالدي

وقع اختيار قناة «سكاي نيوز عربية» على نجم القادسية والأزرق السابق «الملك» فيصل الدخيل ليكون ضمن المحتفى بهم الليلة في ابوظبي ضمن الاحتفاء الخاص الذي تقيمه ادارة القناة للكرة العربية وأساطيرها اليوم.

وضمت قائمة النجوم الى جوار الدخيل كلا من: محمود الخطيب ورابح ماجر وماجد عبدالله ونور الدين النبيت وطارق التايب ومحمد الدعيع وزبير بيه وفهد خميس ويوسف حسين وهاني رمزي.

وسيتضمن برنامج الاحتفاء الكشف عن اعلان مهم حول احدى الرياضات العالمية وعدد من الأنشطة والفقرات.

الجدير الذكر أن الدخيل قد تم اختياره قبل اشهر قليلة من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» لينضم الى لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي نظرا لما يملكه من سجل تاريخي حافل كلاعب تم اختياره ضمن تشكيل منتخب نجوم العالم 1982 فضلا عن مناصبه القارية والدولية.