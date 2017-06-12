اكتملت الفرق المتاهلة الى الدور ثمن النهائي لدورة الهزيم الرمضانية الأولى لكرة السلة الثلاثية بعبور 16 فريقا بعد ان تم صعود الأول والثاني عن كل مجموعة اضافة الى افضل اربع ثوالث حيث جاءت نتائج اليوم الاخير في المجموعات على النحو التالي فاز فريق مايسك فلورز على حساب فريق فالكونز بنتيجة 21 مقابل 8 في لقاء نجح الأول في تسيده تماما ولم يترك اي فرصة لفريق فالكاونز بالعودة او محاولة تحسين الوضعية.

وفي اللقاء الثاني فاز فريق سناكس على فريق ايجلز بنتيجة 13 مقابل 9 فيما فاز فريق بولرز على فريق وريوس بنتيجة 14 مقابل 9 واخيرا فاز فريق سبيس جيم على فريق جام بنتيجة 13 مقابل 8.

وفي دور الثمن النهائي سيلعب فريق دكتور الهزيم أمام فريق وريوس فيما سيلعب فريق دكتور حنان الرقيم أمام فريق اوكتريوس اضافة الى مواجهة فريق اريا داون تاون أمام فريق اليفانتس وسيلعب فريق نادي الكويت أمام فريق سناكس كما سيلعب فريق تايجرز أمام فريق جوماني وسيلعب فريق فوكسيس أمام فريق بولرز ويلتقي ايجلز أمام فريق ميساك فلورز واخيرا يلعب فريق ليونز أمام فريق سباس جيم.

وتلعب مباريات الدور ثمن النهائي حتى النهائي لنظام خروج الملغوب وصعود الفائز مباشرة الى الدور التالي من البطولة التي دخلت في مراحل الحسم الفعلية ولم يعد هناك اي مجال للتعويض والجميع سيرفع شعار البحث عن الفوز فقط.