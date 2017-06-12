حقق فريق شباب الفنطاس لقب بطولة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية المفتوحة للكرة الطائرة التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع على ساحة المنقف على مدى 3 أيام بمشاركة 21 فريقا.

وتمكن فريق شباب الفنطاس من احراز اللقب بعد فوزه المباراة النهائية للبطولة على فريق كويت فولي (1) وحقق المركز الثالث فريق شباب الصباحية.

وعقب تتويجه الفرق الفائزة، اشاد رئيس قسم الساحات الرياضية بالهيئة احمد الصايغ بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة وهنأ الفرق الفائزة، وأشاد بمستوى المشاركة والمستوى الفني المتميز الذي شهدته البطولة، والتي عكست النجاح الطيب للعبة كرة الطائرة في بناء قاعدة واسعة من الممارسين كما عكست الحيوية التي أصبح يتمتع بها النشاط الرياضي الرمضاني الذي تنظمه ادارة الرياضة للجميع في جميع الألعاب.

وأشار الى أن هذه البطولة نجحت في جذب عدد كبير من لاعبي الأندية الرياضية واللاعبين الهواة لتنمية مهاراتهم خلال شهر رمضان المبارك.