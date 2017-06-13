جذب برنامج «المواجهة» أنظار مشاهدي قناة «كويت سبورت» خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لتميزه بشكل واضح عن كثير من البرامج التي تعرض على القنوات الفضائية في الفترة الحالية.

ويقوم البرنامج، والذي يتم تسجيله وعرضه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عند الساعة الـ 2:15 فجرا، باستضافة شخصين ينتميان للوسط الرياضي ويكونان على علاقة صداقة قوية، ومن خلال الأسئلة يتم التعرف على الجانب الآخر من كل شخصية، علما بأن البرنامج به فقرات متنوعة كي لا يشعر المشاهد بالملل.

واستضاف طاقم البرنامج عددا من الوجوه المعروفة خلال الحلقات الأولى، ومنهم: فرج لهيب وأحمد عجب وجمال مبارك وفهد كميل ولاعبا الكيك بوكسينغ عبدالله الطليحي ويوسف الشاهين، ومقدما البرامج ماهر العنزي ومحمد البداح.

البرنامج من إعداد ريم التيتون وتقديم سعود بوشهري ويتولى إخراجه علي بومجداد وكوثر ميرزا ونواف الفضلي.