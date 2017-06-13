أسفرت نتائج مباريات الدور ربع النهائي من دورة شهداء الـــقرين الرمضــانية لكــرة القدم الـ 24 التي تقام تحت رعــاية النائب المحامي الحميدي الســـبيعي للسنة الثانية على التوالي، عن تأهل فريق شهيد بوابة دسمان إلى الدور نصف النهائي من الدورة التي تجري منافساتها على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مبارك الكبير (قطعة 2) وذلك بعد تغلبه على فريق الشهيد خالد محمد الكندري بهدف وحيد ليضرب موعدا للقاء مع فريق النصر الرياضي الذي بدوره تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على فريق الشهيد إبراهيم علي منصور بذات النتيجة.

فيما سيتوجب على فريق الشهيد بدر ناصر العيدان الذي تأهل على حساب نظيره المرحوم عمعوم العازمي بعدما تغلب عليه 3-1 بالركلات الترجيحية بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي ايجابيا بهدف لكل فريق، مواجهة فريق المرحوم حسين البلوشي الذي تغلب على فريق موسى الرمضان بثلاثية نظيفة.