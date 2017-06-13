بوبيان يريد

الصدارة

من «الشهيد»

ضمت كتيبة المتأهلين للأدوار الرئيسية أربعة فرق وهي الخليج للكابلات والبلوز وهوليداي إن وفريق المرحوم احمد الرومي، وذلك ضمن منافسات اليوم السادس عشر بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.



في المواجهة الأولى، أنهى البلوز مشواره في الدور الأول بثلاثة انتصارات متتالية، بتغلبه على فريق المرحوم علي كرم بهدفين نظيفين، سجلهما نجيب العلي وفهد السلامة.



وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الخليج للكابلات من انتزاع صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده الى خمس نقاط بفوزه على الجهراء برباعية، حيث تكفل البرازيلي فامبيتا من تسجيل ثلاثة أهداف، بالاضافة لهدف رابع من صالح الفاضل.



وبهذه النتيجة، ودع الجهراء الدورة مبكرا، مكتفيا بحصد ثلاث نقاط.وفي المباراة الثالثة، تأهل فريق هوليداي إن الى الدور الثاني بانتصار سهل على الطارش للعطور بسباعية حملت توقيع كانال (سوبرهاتريك) ونيكولودي (هدفان) وعلي السيف، ليرفع الفائز رصيده الى سبع نقاط ولينتزع الصدارة متفوقا على rar بفارق الأهداف.وانضم فريق المرحوم احمد الرومي الى كتيبة المتأهلين في اليوم السادس عشر بفوزه على بنك الائتمان الكويتي بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل للفائز سيجي ورفائيل وناصر العلبان، وللفريق الخاسر محمد إدريس وعيد ناصر.



3 مواجهات اليوم يشهد اليوم الثامن عشر ثلاث مباريات، تحمل أهمية متفاوتة، ففي اللقاء الأول يبحث فريق بنك بوبيان عن الاحتفاظ بالصدارة عندما يلاقي فريق الشهيد فهد الأحمد الذي خرج من حسابات التأهل مبكرا.وسترفع المواجهة الثانية بين سمراء عدن وفواز للتبريد شعار الخطأ ممنوع، حيث يمتلك كل فريق 3 نقاط، ويسعى كل منهما الى إعلان تأهله، علما أن التعادل سيكون صالح سمراء عدن.



وفي مواجهة أخرى هامشية، يلتقي الاتحاد الليبي صاحب النقاط الست أحد أفضل الفرق بالدور الأول مع اتوم سبورتنغ.



داد الله: «الروضان» مميزة فنياً وتنظيمياً وتحكيمياً أبدى حكام كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي البحريني علي داد الله إعجابه بما تابعه في صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية من منافسات دورة الروضان، لافتا الى انه من متابعي الدورة منذ سنوات وسعيد بتواجده لمتابعة الدورة التي تحظى بسمعة عالمية ولها تأثير كبير على انتشار وبروز كرة الصالات في الخليج والمنطقة العربية.



وبين داد الله، الذي عمل حكما دوليا خلال الفترة من 2007 وحتى 2014، ان التميز يبقى العنوان الأبرز لدورة الروضان فنيا وتنظيميا وتحكيميا.



واعرب عن أمنياته أن يشاهد الدورة في نسخها المقبلة تقام وفقا لقوانين اللعبة بشكل كامل لانها تستحق ان تنافس البطولات الكبرى.



وأضاف ان الدورة لها باع طويل في الكشف عن المواهب ليس على صعيد اللاعبين فقط، وإنما بلغ الكشف عن مواهب تدريبية وإدارية وتحكيمية على مستوى عال.



وحول مشاركة الفرق البحرينية في الدورة، اكد أن هناك رضا عما قدمه الفريقان رغم وداع الحد للبطولة وتأهل هشام فولاذ فقط، إلا أن الفريقين نجحا في رسم صورة جيدة عن كرة الصالات بالبحرين، ولاسيما في ظل اعتمادهما على لاعبين محليين فقط، معربا عن أمنياته بأن يواصل هشام فولاذ المشوار نحو الأدوار النهائية.



العنزي يجتاز تاكتيك في البراعم جاء اللقاء الأول في منافسات اليوم السادس عشر لدورة البراعم، والذي جمع خلف العنزي مع تاكتيك، مثيرا وحماسيا من الجانبين في ظل رغبتهما في خطف النصر والتأهل للمرحلة التالية، إلا أن التعادل فرض نفسه ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لخلف العنزي ليفوز بهدفين من دون رد، وفي اللقاء الثاني حقق فريق الشهيد أحمد أبل الأهم باقتناص النصر من أكاديمية سدن بهدف نظيف ليعبر لدور الستة عشرة في الوقت الذي قدم فيه نجوم فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف أداء مميزا ليواصلوا انتصاراتهم بثلاثية من دون رد على حساب الفلاح.



وتتواصل منافسات البراعم بثلاث مواجهات اليوم، فيلعب براعم العميد مع برازوكا، واتوم سبورتنج في مواجهة نادي كاظمة، في حين يلعب الأبطال مع صلاح بوعيسى.

لقطات

٭ حصل صالح الفاضل لاعب فريق الخليج للكابلات على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم السادس عشر.

٭ يغيب الهولندي نجيب علوش عن أولى مباريات rar في دور الـ 16 لتلقيه البطاقة الحمراء في نهاية مشوار فريقه بالدور الأول.

٭ قدم فريق الطارش للعطور درعا لمدير الدورة حسين غانم في ظهوره الأخير في الدورة.