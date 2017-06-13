يحيى حميدان

تلقى لاعب الجهراء والمنتخب الوطني لكرة السلة احمد فالح عرضا من أحد الأندية البحرينية للعب في صفوفه خلال الموسم المقبل مع منحه جواز سفر بحرينيا ليتمكن من المشاركة كلاعب محلي.

ويقوم فالح، وهو من غير محددي الجنسية، بدراسة العرض البحريني قبل الموافقة رسميا على هذا العرض، علما بأنه لاعب بالأساس في نادي الساحل والذي أعاره في المواسم الماضية للجهراء في اكثر من موسم، كما انه خاض موسما مع العربي.

ولم تتضح الصورة حول رغبة الجهراء في تجديد استعارة فالح من الساحل للموسم المقبل، وعليه فإن اللاعب يدرس العروض المتاحة له والموافقة على افضلها له من الناحية المادية، وكذلك رغبته في التواجد مع فريق يستطيع المنافسة على البطولات.