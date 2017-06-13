أحمد السلامي

أكد أمين السر العام بنادي النصر خالد الشريدة أن مجلس الإدارة يعمل حاليا على مراجعة الهياكل الإدارية والفنية لفرق النادي بمختلف ألعابه والتي سيتم البت فيها واعتمادها نهاية الأسبوع المقبل وسيتم معها اعتماد خطة العمل الخاصة في الموسم الجديد.

وأوضح الشريدة أن مجلس الإدارة تلقى عددا من السير الذاتية لمحترفين أجانب من مختلف الجنسيات سواء كانت عربية أو أجنبية، إلا أنها قيد المراجعة والتدقيق، وكل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتراب الإدارة من التعاقد مع المحترفين غير صحيح، حيث ان الأسماء المتداولة معظمها تم تقديمها من قبل متعهدين ولم يتم اعتماد أي منهم حتى هذه اللحظة.

وأضاف: الإدارة مهتمة بشكل كبير في قطاع كرة القدم بشكل عام وبالفريق الأول بشكل خاص، ولذلك نعمل على وضع الخطة المناسبة للإعداد للموسم الجديد بناء على المواعيد التي سيتم تحديدها من قبل اتحاد كرة القدم.