أحمد السلامي

أعلن أمين السر المساعد بنادي السالمية عثمان الدوسري أن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ تركي اليوسف سيعقد اجتماعا موسعا مساء اليوم لاعتماد إنهاء خدمات كل المدربين والإداريين الذين تم التعاقد معهم خلال الموسم المنقضي لإتمام إجراءات المخالصة.

وقال: الإدارة اعتزمت إنهاء ارتباطها مع كل الإداريين والمدربين وعمل التسوية اللازمة وفقا للعقود المبرمة وتنظيم عملية التسوية كإجراء إداري لضمان حفظ حقوق الجميع، مشيرا إلى أن العقود كافة تمت تسويتها بصورة قانونية سواء كانت موسمية أو سنوية.

وأضاف: مجلس الإدارة وضع العديد من النقاط الرئيسية التي سيتم بحثها، وفي مقدمتها مناقشة نتائج فرق النادي بمختلف ألعابه الفردية والجماعية بعد استعراض التقارير الإدارية المقدمة من مدراء الألعاب والتعرف على التوصيات لاعتمادها بصورة رسمية.

وأشار الدوسري إلى أن مجلس الإدارة سيقوم باعتماد الهياكل الإدارية والفنية للموسم الجديد بعد إجازة عيد الفطر والتي ستكون بمنزلة الانطلاقة الرسمية للإعداد للموسم القادم الذي سيتم وضع الأسس اللازمة له والتي تضمن تطويره وتحقيق النجاح لحصد النتائج التي نتطلع إلى تحقيقها مستقبلا.

ولفت الدوسري إلى أن اليوم سيسبق اجتماع مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية والتي سيرأسها الشيخ تركي اليوسف ونائبه باسل عبدالنبي وأمين السر المساعد عثمان الدوسري وبحضور كل الأعضاء الذين سيباشرون بعد انتهاء الجمعية العمومية أعمالهم في الاجتماع المقرر عقده اليوم.